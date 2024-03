Flipped Classroom, Flipnet compie 10 anni: l’associazione che la promuove in Italia è stata sostenuta da Tullio De Mauro

Nasce nel febbraio del 2014 l’associazione Flipnet che ha come scopo la promozione della didattica capovolta, ossia la flipped classroom, già diffusa negli Stati Uniti a partire dal 2012, anno di pubblicazione del testo “Flip your classroom” dei docenti nord americani J. Bergmann e A. Sams. L’approccio capovolto si rivelò rivoluzionario all’inizio della seconda decade del XXI secolo e ancora oggi rappresenta una grande opportunità innovativa per insegnanti e studenti.

L’arrivo della Flipped Classroom nella scuola italiana risale proprio al 2014, quando il professor Maurizio Maglioni, docente di chimica in un istituto professionale di Roma insieme ad altri docenti ha fondato l’associazione Flipnet, sostenuta e promossa dal professor Tullio De Mauro, ex Ministro dell’Istruzione, che aveva creduto nel progetto.

In questi dieci anni ha organizzato convegni, di cui alcuni internazionali, su tematiche correlate al suo scopo sociale, con ospiti di rilievo del panorama della flipped classroom.

È parte di FLGI – Flipped Learning Global Initiative, l’associazione mondiale che promuove lo stesso metodo didattico in oltre 50 paesi e 100.000 scuole.

Per ricordare i 10 anni di attività si svolgerà il prossimo 16 marzo il convegno “Dalla classe capovolta alla educazione circolare”, in collaborazione con la Fondazione intitolata alla maestra Enrica Amiotti. Per partecipare informazioni al link https://flipnet.it/convegno-16-marzo-2024/.

Le attività di Flipnet

Ogni anno Flipnet organizza Summer school e Winter school in varie parti d’Italia per creare sinergie ed amicizia tra i docenti e diffondere le buone pratiche didattiche.

Cura, inoltre, da anni, attività gratuite per tutti i docenti, tra cui webinar sulle didattiche innovative e il mondo della scuola, intervistando docenti che hanno sviluppato pratiche interessanti e sono disponibili a condividerle. La formazione viene erogata anch’essa in modalità capovolta, in modo tale da consentire ai di vivere in prima persona l’impatto che potranno ricevere i propri studenti.

Flipnet è l’unico ente in Italia in grado di offrire corsi di formazione sulla didattica capovolta, tenuti da insegnanti con esperienza triennale documentata nell’applicazione del Flipped Learning con i propri alunni negli Istituti di appartenenza.

Le scuole capovolte in Italia

Sul sito dell’associazione viene costantemente aggiornata la mappa delle scuole capovolte in Italia, presenti in modo capillare dal Sud al Nord e si può contattare quelle scuole già esperte nel metodo e poi provare a diventare capovolti, seguendo le istruzioni per entrare nella community. Ha anche creato un repository dei materiali didattici selezionati per efficacia, suddivisi per classi di concorso.

Per saperne di più https://flipnet.it/nuova-mappa/