Fondazioni ITS Academy, pubblicato lo schema di statuto [PDF]

Il Ministero ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 89 del 17 maggio 2023 di definizione dello schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy. La conformità dello statuto di ciascuna Fondazione allo schema costituisce standard minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS Academy.

Soggetti fondatori

I soggetti fondatori delle Fondazioni ITS Academy, quale standard organizzativo minimo, sono i seguenti:

a) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la Fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l’area tecnologica di riferimento dell’ITS Academy;

b) una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione;

c) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l’ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito

d) un’università, o un’istituzione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico o un ente pubblico di ricerca, operanti nell’area tecnologica di riferimento dell’ITS Academy.

Organi necessari

Sono organi minimi necessari della Fondazione ITS Academy:

a) il presidente che ne è il legale rappresentante e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla Fondazione;

b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente;

c) l’assemblea dei partecipanti;

d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell’offerta formativa e per le altre attività realizzate dall’ITS Academy;

e) il revisore dei conti.

Incompatibilità

Il ruolo di presidente della Fondazione e di dirigente scolastico dell’istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, socio fondatore della Fondazione, sono tra loro incompatibili.

Patrimonio

Ciascuna Fondazione ITS Academy è dotata di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 100.000 euro, che può elevarsi a 150.000 euro nel caso in cui la Fondazione attivi nel territorio di riferimento altri percorsi di formazione.

DECRETO