Fondo Espero, adesione espressa o per silenzio-assenso: la scuola deve fornire al neoassunto adeguata informativa

Il 16 novembre scorso è stato sottoscritto definitivamente l’Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.

A chi si applica?

L’accordo trova applicazione nei confronti del personale assunto, dopo il 1° gennaio 2019, nelle scuole e nelle istituzioni AFAM.

Adesione espressa o per silenzio-assenso

L’accordo prevede sia l’adesione espressa, mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, sia l’adesione mediante silenzio-assenso.

Per questo secondo caso, l’accordo definisce modalità e regole che assicurino una puntuale ed esaustiva informazione per i neo-assunti: il lavoratore, al momento dell’assunzione, deve ricevere una dettagliata informativa dalla propria amministrazione, contenente informazioni generali sulla previdenza complementare e informazioni specifiche sul Fondo Espero, anche mediante rinvio al sito web del Fondo o di siti web istituzionali, sulla possibilità di iscriversi e sul meccanismo del silenzio-assenso. Nei nove mesi successivi, il lavoratore può decidere di iscriversi espressamente o dichiarare che non vuole iscriversi (in tale ultimo caso, naturalmente, non scatta il meccanismo del silenzio-assenso).

Se non fa né l’una né l’altra cosa allo scadere dei nove mesi egli è iscritto. Riceverà, quindi, una seconda comunicazione, stavolta da parte del Fondo Espero, che lo informerà dell’avvenuta iscrizione evidenziando anche che, entro un mese, potrà esercitare il diritto di recesso.

Solo dopo che è trascorso questo ulteriore periodo, senza che sia stata manifestata alcuna volontà, l’iscrizione si perfeziona.

II kit informativo

In proposito, il Fondo Espero ha predisposto un kit informativo riguardante le novità previste dall’accordo, nonché ulteriori indicazioni in merito alla contribuzione, alle modalità di adesione e ai vantaggi fiscali.

SCARICA IL KIT

Il video

E’ anche disaponibile un video esplicativo per l’adesione del persona della scuola tramite NoiPA.

RIVEDI LA DIRETTA