Fondo Espero, sarà il salvagente per evitare la sostanziale riduzione delle pensioni? Ecco i chiarimenti – DIRETTA ore 17,00

Gli assegni di pensione si ridurranno sempre di più: lo prevede la bozza della Legge di Bilancio 2024 presto in discussione in Parlamento. Non solo, quindi, si introducono penalizzazioni per chi chiede di andare in pensione prima del tempo (arriva Quota 104 con 41 anni di contribuzione e tagli maggiori a chi anticipa l’uscita dal lavoro), ma dal 2024 arriva anche un importante danno economico per chi lascerà il lavoro seppure con l’età anagrafica massima.

Per chi può vantare più anni di contributi, invece, il taglio diminuisce, ma non troppo. Prendendo a riferimento una pensione di vecchiaia con decorrenza nel 2024 con 67 anni età e 35 anni di contribuzione, in questo caso il taglio può raggiungere, rispettivamente per retribuzioni da 30.000, 40.000 o 50.000, un taglio di 4.432 euro, 5.910 euro o 7.387 euro.

A questo punto molti docenti si riverseranno sul Fondo Espero. D’altra parte tutti dobbiamo pensare a quali investimenti fare per il nostro futuro, soprattutto i giovani lavoratori, e il tempo non è una variabile da trascurare, prima si sceglie come programmare le proprie scelte previdenziali, prima si delineerà una vita sostenibile nella seconda età, quella post lavorativa.

La Tecnica risponde live affronterà, nel corso di una diretta in programma oggi, martedì 31 ottobre alle ore 17,00, l’argomento con Maria Grazia Penna, vice presidente Fondo Espero e segretaria generale della Cisl Scuola Piemonte.

Parleremo di come funziona il fondo pensione complementare dei lavoratori della scuola, come si aderisce, Quali vantaggi e quali prestazioni garantisce e più in generale del futuro pensionistico con riguardo soprattutto alle giovani generazioni.

Ma anche quanto si versa, quali sono i comparti di investimento, quali vantaggi e quali prestazioni garantisce e più in generale del futuro pensionistico con riguardo soprattutto alle giovani generazioni.

Tutte risposte che gli ascoltatori avranno nel corso della diretta delle 17,00 visibile come sempre sui canali social Facebook e YouTube della Tecnica della Scuola.

