Formazione docenti: il catalogo dei corsi e-learning della Tecnica della Scuola, ecco le varie tematiche

Sei un docente di ruolo in cerca di opportunità per arricchire le tue competenze e restare aggiornato sulle ultime metodologie didattiche? La Tecnica della Scuola offre un’ampia gamma di corsi e-learning pensati proprio per te. Scopri il nostro catalogo di formazione online e scegli il corso che meglio si adatta alle tue esigenze professionali.

Ecco i corsi disponibili:

Concorso secondaria. Guida alla prova orale

Una scuola orientata al benessere degli studenti

L’ascolto empatico per comprendere le nuove generazioni

Clil e didattica disciplinare

Bilinguismo, trilinguismo e poliglossia

L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità

Insegnare educazione civica

Educazione civica: strategie per l’intercultura

Dal rav al pdm: monitorare gli esiti del ptof

La nuova progettazione erasmus+ dal 2021 al 2027

Nuove tendenze della didattica tra digitale e innovazione

Competenze del docente di lingua straniera nella scuola dell’infanzia e primaria

Clil, cosa cambia?

Arte e immagine. un percorso didattico e sperimentale sul natale

Lexical approach e sviluppo del parlato in lingua inglese

Ambienti di apprendimento innovativi

Byod e dispositivi mobili in classe

Cyberbullismo. Tra contrasto e prevenzione

L’uso dei videogiochi nella didattica

I videogiochi nella didattica per l’inclusione

Il ‘900 si confronta con l’amleto di shakespeare

Didattica dell’italiano l2

Didattica dell’italiano l2: dalle tic al clil

Situazione di apprendimento

Percorsi di cittadinanza l’ambiente nella letteratura per l’infanzia

Gli educatori di ieri per gli insegnanti di oggi

Fare matematica giocando

Giochi psicologici in classe per sviluppare empatia e relazioni

I libri per ragazzi come canale di propaganda

Il social learning con edmodo

Insegnare con l’audiovisivo

Dsa: riconoscerli ed intervenire

Docenti e genitori: un’alleanza da ricostruire

Violenza a scuola

Lim: una risorsa da conoscere meglio

Perché scegliere i corsi e-learning di Tecnica della Scuola?

Flessibilità: Accedi ai corsi quando e dove vuoi, senza vincoli di orario.

Accedi ai corsi quando e dove vuoi, senza vincoli di orario. Qualità: I corsi sono tenuti da esperti del settore e aggiornati secondo le ultime novità in ambito educativo.

I corsi sono tenuti da esperti del settore e aggiornati secondo le ultime novità in ambito educativo. Certificazioni: Al termine di ogni corso, riceverai un attestato di partecipazione riconosciuto.

Al termine di ogni corso, riceverai un attestato di partecipazione riconosciuto. Supporto: Assistenza continua per tutta la durata del corso, per risolvere ogni dubbio o difficoltà.

Non perdere l’opportunità di migliorare le tue competenze e di essere sempre al passo con le evoluzioni del mondo scolastico. Visita il nostro catalogo e-learning e iscriviti oggi stesso ai corsi che fanno per te!

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, oltre a webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al concorso ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell’esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

I nostri webinar

LA CERTIFICAZIONE DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE EIPASS STANDARD

Una scuola orientata al benessere degli studenti: orientamento integrato, pratiche e governance partecipate – GRATIS

TRANSIZIONE DIGITALE, ISCRIVI LA TUA SCUOLA E SCEGLI IL PERCORSO