Formazione docenti su inclusione, quali contenuti nel corso di 25 ore obbligatorie

La formazione sull’inclusione degli alunni disabili è obbligatoria per legge – lo ricordiamo – e comporta la predisposizione di corsi da 25 ore, nell’ottica di garantire elevati standard di educazione e di apprendimento per tutti gli allievi, favorendo in classe un clima di inclusione, in contesti sempre più eterogenei e in presenza di minori con esperienze di disabilità anche importanti.

Cosa studiare?

Cosa devono studiare i docenti? Da un lato, i recenti paradigmi sanitari descrittivi della condizione di salute del ragazzo o della ragazza, in ottica sistemica (bio-psico-sociale); dall’altro, i modelli didattici tradizionalmente più diffusi, da implementare mettendone a frutto il loro potenziale integrativo.

Altrettanto fondamentale diventa raccordare la programmazione curricolare con i piani didattici individualizzati, nella prospettiva dello Universal Design for Learning, a livello progettuale, metodologico, pratico, valutativo, così da valorizzare la responsabilità e l’operatività collegiale dei docenti di classe.

