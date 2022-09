Forum Ambrosetti, Bianchi: “Il problema non sono le classi pollaio, ma che mancano i pulcini”

Sta facendo molto discutere la frase che il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha pronunciato oggi al forum Ambrosetti di Cernobbio.

“La scuola sta vivendo in maniera consistente la caduta demografica, tanto che da due anni fa a oggi, abbiamo circa 300 mila bambini in meno a scuola”. Ha detto il ministro. “Sta calando anche il numero di bambini per classe, da 30 il ‘pollaio’ ora è 22, ma sempre pollaio viene chiamato. Attenzione però che il problema non è il pollaio, ma è che non ci sono i pulcini, è questo il vero problema del Paese, il Paese rischia. Abbiamo 800mila insegnanti, ci siamo impegnati a mantenerlo fino al 2026 e spero il prossimo Governo lo mantenga.”

Le risposte degli utenti

Sui social, in particolare su Twitter e Facebook, non si sono fatti attendere i commenti. Qualcuno ha scritto: “Basterebbe che i pollai già esistenti siano adeguati ed efficienti. Creare condizioni, contesto e stimoli per far pulcini, ministro Bianchi, rientra nei preliminari”. E ancora, Alessandro dice: “E noi siamo i docenti, non polli da spennare”. Qualcuno la butta sul sarcastico: “Veramente il problema sono i ‘polli.tici’.”