Forum Disuguaglianze e Diversità, nasce la scuola per la giustizia sociale e ambientale

Edizione zero per la Scuola per la giustizia sociale e ambientale del Forum Disuguaglianze e Diversità (ForumDD), che nasce per rispondere a una crescente domanda di chi è agente di cambiamento di acquisire saperi e metodi. Ricordiamo che il Forum nasce nel 2018 da un’idea della Fondazione Lelio e Lisli Basso.

La necessità di formazione e la consapevolezza della diffusione di un senso comune contrario ai valori di giustizia sociale e ambientale frenano ogni agente di cambiamento e la sua capacità di agire, di costruire alleanze, di emergere come nuova classe dirigente. Per questa ragione, il ForumDD ha deciso di affrontare entrambi questi ostacoli con una Scuola che rafforzi le capacità delle persone, ricerchi e diffonda metodi di cambiamento del senso comune.

La progettazione

La scuola nasce dopo una lunga fase di progettazione tra gennaio e novembre 2022, dopo aver realizzato un’analisi preliminare dei bisogni di formazione e accompagnamento attraverso interviste, focus group e seminari in diverse città d’Italia e una indagine sui comportamenti digitali.

Il processo ha coinvolto circa 200 soggetti tra agenti di cambiamento, artisti e artiste, esperti ed esperte di comunicazione, di psicologia sociale e cognitiva, di economia comportamentale, di sviluppo territoriale e organizzativo e di metodologie didattiche.

Inoltre, il ForumDD ha avviato nel gennaio 2020 un progetto per il contrasto alla povertà educativa e ha analizzato i diversi aspetti legati alla povertà educativa: i dati disponibili per la misurazione e il monitoraggio del fenomeno; le sue determinanti e le esperienze di contenimento e contrasto già presenti in alcuni territori.

Gli obiettivi e gli strumenti

La Scuola per la giustizia sociale e ambientale del ForumDD si pone due obiettivi: accrescere la forza e le competenze degli e delle agenti di cambiamento e contribuire al cambiamento del senso comune.

I due obiettivi vengono perseguiti attraverso due strumenti: un sistema formativo per agenti di cambiamento, attraverso una piattaforma online su 100+ parole chiave della giustizia sociale e ambientale, fruibile gratuitamente, un sistema di moduli formativi tematici in presenza e l’accompagnamento sul campo in alcuni territori promettenti per supportarli nel perseguimento di una strategia di giustizia sociale e ambientale. Il secondo strumento è rappresentato da un laboratorio che produce e condivide conoscenza sui processi di formazione e cambiamento del senso comune, con un focus particolare sul ruolo dell’arte, che avrà lo scopo di formare gli agenti di cambiamento attraverso seminari, workshop e la sperimentazione di progetti pilota che uniscono arte e politica.

La scuola propone un’offerta che intende garantire l’accesso e l’uso della conoscenza indirizzando la trasformazione digitale verso la giustizia sociale anche generare servizi fondamentali abilitanti per società, lavoro e impresa a misura dei luoghi e orientati a rimuovere gli ostacoli che producono subalternità di classe, etnica, di genere ed ecosistemica.

I moduli formativi

La scuola del Forum DD propone moduli formativi tematici in presenza e online, che verranno realizzati in sedi selezionate per permettere una formazione immersiva ed esperienziale ad un gruppo di 30 agenti di cambiamento per ciascun modulo, a cui si accederà tramite una selezione a seguito di una call pubblica. Il primo modulo, dal titolo “Arti, senso comune e giustizia sociale” si svolgerà a Genova, il 20 e il 21 aprile 2024 dalle 9:00 alle 14:00. Il secondo sarà ad Alessandria e sarà dedicato a “Giustizia sociale, disuguaglianze educative: visioni, approcci, pratiche e strumenti” il 10 e 11 maggio prossimi. Per saperne di più e iscriversi https://www.forumdisuguaglianzediversita.org/una-trasformazione-ecologica-giusta-il-welfare-energetico-locale/ . (Entro il 31 marzo per il seminario di Genova, entro il 8 aprile per il seminario di Alessandria).