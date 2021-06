Forum PA 2021, il ministro Bianchi interverrà su transizione ecologica e digitale

Il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi parteciperà all’edizione di Forum Pa, connettere le energie vitali del paese”, in programma online dal 21 al 25 giugno.

Tra i temi del dibattito: la transizione ecologica, il digitale, la formazione del personale. Il ministro Bianchi aprirà l’evento con un video messaggio sul tema “Scuola, motore della crescita. Obiettivo sviluppo digitale”.

Interverranno anche la sottosegretaria al ministero dell’istruzione con delega alla transizione ecologica Barbara Floridia durante il confronto “Scuola, motore della crescita. Obiettivo sostenibilità e innovazione”. A seguire gli interventi di Carla Guetti, Coordinatrice nazionale delle Scuole Associate dell’UNESCO; Adriano Fabris, Professore di Filosofia morale dell’Università di Pisa; Giuseppe Pintus, ricercatore in Filosofia morale dell’Università di Sassari, Andrea Bollini, Dirigente dell’Ufficio “Innovazione digitale” – Direzione generale per i Fondi strutturali per l’Istruzione, l’Edilizia scolastica e la scuola Digitale.

Da sottolineare anche l’appuntamento “Scuola, motore della crescita. Obiettivo Formazione” con protagonista Anna Brancaccio, coordinatrice nazionale a supporto dei progetti ministeriali per rinnovare la didattica nelle materie STEM e la partecipazione di Settimio Mobilio, Professore Università dell’Università Roma Tre; Massimo Esposito, Dirigente Tecnico del Ministero; Antonietta Zancan, dirigente della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici per la Valutazione e l’Internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione.

Conversazione con…Patrizio Bianchi sarà l’appuntamento del 24 giugno alle ore 13:30 con il ministro dell’istruzione.