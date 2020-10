Foto al banco al posto degli studenti: una bella iniziativa per far sentire meno soli i prof

Foto al banco al posto degli studenti: una bella iniziativa per far...

In un momento così difficile come quello che stiamo attraversando e che colpisce particolarmente i ragazzi delle scuole superiori, costretti ormai nella quasi totalità dei casi alla Didattica a distanza, ci sono notizie che fanno bene al cuore.

Nell’Istituto Tecnico Oriani di Faenza stamattina i professori si sono infatti trovati davanti ad una bella sorpresa: come leggiamo in un post pubblicato sulla pagina della scuola, nella classe 2At gli alunni di nascosto, ma con la complicità dei collaboratori scolastici, hanno sistemato su ogni banco il proprio ritratto.

Perché? Per fare sentire meno soli i prof, che in questi giorni si stanno recando a scuola per svolgere le videolezioni, pur in assenza degli studenti.

Un bel segnale, che ci ricorda quanto la scuola sia importante per i ragazzi.