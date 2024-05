Fotocopiare libri per uso didattico è illegale? Cosa deve sapere chi lo fa? Il kit per docenti di Adiconsum

Fotocopiare libri per uso didattico può essere illegale se non si seguono determinate regole. Spesso, per scopi educativi, è necessario riprodurre opere letterarie, cinematografiche, musicali, giornalistiche o altre risorse disponibili online. Tuttavia, la maggior parte di queste opere è protetta dal diritto d’autore, il che significa che il loro utilizzo è regolamentato dalla legge.

L’uso didattico, critico e di discussione di materiali protetti è permesso dalla legge (art. 70, art. 70-bis, art. 70-ter, art. 71-bis della L. 633/1941) senza bisogno di autorizzazioni o pagamento di diritti per opere analogiche (non digitali). Ci sono però tre limiti fondamentali:

È permesso riprodurre solo parti dell’opera, non l’intera opera. La quantità riprodotta deve essere proporzionata al fine didattico. Il brano deve essere utilizzato solo per fini illustrativi, critici e di discussione. L’uso non deve competere con l’utilizzazione economica dell’opera.

Non è consentita la riproduzione integrale di opere brevi come fotografie, dipinti o racconti brevi. Inoltre, è obbligatorio indicare in modo chiaro la fonte, includendo titolo dell’opera, autore, editore e, se presente, il nome del traduttore, per rispettare i diritti morali d’autore.

In sintesi, la fotocopiatura di libri per uso didattico è lecita solo se si rispettano questi criteri specifici.

Il progetto “We All Say NO 2 Fakes”

Ma come imparare e spiegare ai giovani cos’è la proprietà intellettuale? Perché è importante proteggerla è fondamentale per comprendere i rischi della contraffazione e della pirateria, che danneggiano l’economia, la salute individuale e l’ambiente, oltre a minare la creatività. Promuovere la tutela della proprietà intellettuale significa promuovere la legalità.

Con il progetto “We All Say NO 2 Fakes”, ciò è possibile grazie al “Kit IP in scatola” dedicato agli insegnanti. Il Kit comprende materiale digitale per qualsiasi fascia di età:

Per i ragazzi delle scuole elementari:

6-10 anni

Per i ragazzi delle scuole medie:

11-13 anni

13-18 anni

A corredo del kit numerosi video per i ragazzi su:

Prodotti contraffatti

Italian sounding

Pirateria (serie animata “Peerati per caso”)

Social media (Video “Per un pugno di like”).

Nell’Area insegnanti del sito del progetto We All Say No 2 Fakes https://www.ioscelgoautentico.net/areainsegnanti

potete trovare anche

Adiconsum si dedica dal 2017 a progetti europei finanziati dall’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) sul tema della tutela della proprietà intellettuale e della lotta alla contraffazione. Il progetto attuale, “We All Say NO 2 Fakes” (Wall-NO), è il naturale proseguimento dei progetti precedenti come “Peers Say NO” e “Peers2Peers Say NO” e “We all Say NO!”.

Quali obiettivi?

L’obiettivo di “We All Say NO 2 Fakes” è avvicinare i giovani alla tutela della proprietà intellettuale attraverso esempi concreti legati alla loro vita quotidiana:

Imparare a distinguere i prodotti autentici da quelli contraffatti, comprendendo le differenze e i rischi per la salute e la sicurezza.

Capire le implicazioni della pirateria e come accedere legalmente a contenuti come musica, film, software e videogiochi.

Diffondere la conoscenza sui diritti d’autore e sull’uso legale delle opere creative.

Questo progetto si concentra sull’Intelligenza Artificiale e sul diritto d’autore. Si rivolge agli studenti e agli insegnanti, prevedendo un tour nelle scuole dove gli esperti di Adiconsum spiegheranno:

Concetti di base sulla proprietà intellettuale e il suo impatto sulla società.

La tutela della proprietà intellettuale applicata ai prodotti e ai contenuti di interesse per i giovani.

I danni causati dalla violazione della proprietà intellettuale e l’importanza della legalità.

Alla fine dell’incontro, gli studenti, con il supporto degli insegnanti e degli esperti di Adiconsum, prepareranno un messaggio educativo contro la pirateria e la contraffazione per i loro coetanei.

Per ulteriori informazioni e materiali, è disponibile il sito dedicato al progetto https://www.ioscelgoautentico.net/ con una sezione dedicata ai ragazzi e una agli insegnanti.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO