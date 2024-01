Francesco Guccini, classe canta la canzone “Auschwitz” e lui ringrazia: “Ricordiamo di avere questa memoria dentro di noi”

In occasione della Giornata della Memoria, che è stata celebrata lo scorso 27 gennaio, il cantante Francesco Guccini ha inviato un video messaggio ad una classe di una scuola che ha ricordato la Shoah cantando la canzone “Auschwitz” del cantautore modenese.

Giorno della Memoria, classe canta “Auschwitz” a scuola

Ecco le parole di Guccini, secondo quanto riporta La Repubblica: “Cari ragazzi della quinta elementare di Erbusco e cara maestra Laura, io vi ringrazio molto perché mi hanno detto che per la Giornata della memoria avete ascoltato la mia canzone ‘Auschwitz’. Ricordiamo tutti di avere questa memoria dentro di noi. Grazie ancora”.

Il video è stato postato sul gruppo Facebook “Sei di Erbusco se”, dove viene spiegato che gli alunni della 5A non si sono limitati ad ascoltare il brano di Guccini, ma l’hanno anche cantato, “splendidamente diretti dalla maestra Laura”.

“Auschwitz”, la canzone e il documentario

Guccini scrisse “Auschwitz“, anzi “La canzone del bambino nel vento, Auschwitz“, nel 1964. “Io chiedo quando sarà, che l’uomo potrà imparare, a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà”, si conclude pessimisticamente la canzone.

Nel 2016, come riporta La Stampa, Guccini è partito da Milano col treno della memoria per recarsi in visita, per la prima volta in vita sua, ai resti del lager che lo ispirò per quel pezzo così doloroso. Il cantante ha viaggiato insieme al vescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi, e alla classe seconda B della scuola media Salvo d’Acquisto di Gaggio Montano, nell’Appennino bolognese, nel quadro delle iniziative organizzate da Cgil Cisl e Uil Lombardia con l’Alto patronato del Presidente della Repubblica.

Da questa esperienza è stato poi tratto un documentario, ideato e diretto da Francesco Conversano e Nene Grignaffini, per la produzione della società Movie Movie di Bologna, in collaborazione con la regione Emilia Romagna e con una serie di sponsor privati.