Frassinetti: Grazie a Papa Francesco per parole dedicate a studenti in difficoltà e a contrasto bullismo

Frassinetti: Grazie a Papa Francesco per parole dedicate a studenti in difficoltà...

“Oggi Papa Francesco ha giustamente ricordato i bambini che non vanno a scuola ed ha anche menzionato l’importanza di contrastare il bullismo nelle scuole. Questo Governo si è impegnato molto per ridurre la dispersione scolastica con lo stanziamento di fondi per Agenda Sud ed Agenda Nord, che il Ministro Valditara ha fortemente voluto per intervenire nelle zone più problematiche ed i risultati si sono visti. Per quanto riguarda il bullismo con le nuove linee guide dell’educazione civica si è voluto dare forza al concetto di rispetto, prioritario per educare i nostri studenti. Ringraziamo il Papa per aver dedicato la sua azione e il suo pensiero ai problemi della scuola, luogo essenziale per la crescita dei nostri giovani” questo quanto dichiara Paola Frassinetti, sottosegretario all’Istruzione ed al Merito.

Papa Francesco: “Il bullismo a scuola prepara alla guerra, non alla pace”

Il Papa lancia l’allarme bullismo nelle scuole. Lo ha fatto nell’udienza con alcune associazioni cattoliche del mondo educativo: “A scuola voi potete immaginare la pace, ossia porre le basi di un mondo più giusto e fraterno, con il contributo di tutte le discipline e con la creatività dei bambini e dei giovani”.

Il pontefice ha poi aggiunto: “ma se a scuola voi fate la guerra tra di voi, se a scuola voi fate i bulli, con le ragazze i ragazzi che hanno qualche problema, questo è prepararsi per la guerra non per la pace”. “Per favore mai fare i bulli”, “non dimenticate questo”.