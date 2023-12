Funerali Giulia Cecchettin, la promessa di Valditara al padre: nelle scuole ci sarà più attenzione sull’educazione alle relazioni

“Al papà di Giulia, oltre al mio personale cordoglio, rinnovo il mio impegno perché nelle scuole sia innalzato il livello di attenzione sulle violenze di genere, a partire dai corsi sull’educazione alle relazioni che abbiamo messo in campo”: così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara si esprime nel giorno dei funerali di Giulia Cecchettin.

“Un discorso che colpisce il cuore di tutti noi”

Il numero uno del dicastero bianco ha aggiunto che “il discorso del papà di Giulia Cecchettin è di alto valore morale e civile, colpisce il cuore di tutti noi, riguarda le coscienze dell’intera società”.

Valditara ha anche raccolto “la proposta del governatore Zaia (che ha decretato anche una giornata di lutto regionale ndr) perché sia inviato alle scuole e i docenti ne possano discutere con i loro studenti”.

Le parole del padre di Giulia

Durante il funerale, il padre di Giulia Cecchettin ha preso parola ricordando la figlia e ringraziando tutti per il sostegno. “Mi rivolgo per primi agli uomini, parliamone con gli altri maschi, dovremmo essere coinvolti, ascoltano le donne e non girando la testa”.

E ancora: “Educhiamo i figli ad accettare le sconfitte”. Il padre ha parlato anche di femminicidio, patriarcato e ha fatto un appello alle istituzioni per convogliare le forze politiche lavorando insieme nel contrasto alla violenza di genere.