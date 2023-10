Fuorionda Giambruno e altri esempi negativi, come salvaguardare i giovani? Parla il sociologo Pira

Come avevamo già accennato in un altro articolo, il caso del giornalista Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, che ha molestato verbalmente alcune colleghe di lavoro, è un episodio che si va aggiungere ad altri fatti di cronaca negativi che nel grande buco nero di internet sono visibili a tutti, giovani compresi.

Il sociologo dell’Università di Messina, Francesco Pira, alla Tecnica della Scuola, ha spiegato cosa sta accadendo in questi ultimi tempi, quali sono gli altri esempi negativi e come provare a proteggere i giovani.

Al video l’intera intervista.