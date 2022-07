Fvg: bonus psicologico per studenti delle secondarie

La Regione Friuli Venezia Giulia concede un bonus psicologico regionale che si somma a tutti gli altri strumenti previsti a livello nazionale e regionale per offrire un supporto in un momento di disagio ai giovani studenti delle secondarie.

A presentarlo l’assessore alla Scuola e all’Università Alessia Rosolen. Il bonus sarà attivo dal prossimo mese di settembre, prima del bonus psicologico nazionale, aperto a tutti i giovani senza distinzione di Isee.

La Regione Fvg ha stanziato una cifra di 300 mila euro che coprirà le esigenze di una platea di studenti della scuola secondaria di I e II grado stimata in circa 1.300 persone.

Per ciascuno, maggiorenne o minorenne, il bonus è di 250 euro, sufficiente per cinque sedute che, grazie a un accordo con l’Ordine degli psicologi Fvg, verranno offerte al prezzo calmierato di 50 euro ciascuna.

Le domande potranno essere presentate dalle famiglie se i figli sono minorenni, dai giovani stessi se maggiorenni. Nella cabina di regia ci sono Regione Fvg, Ardis Fvg (portale istituzionale dell’agenzia regionale per il diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia); Ufficio scolastico regionale; Ordine degli psicologi del Fvg.