G7 Istruzione, Valditara incontra la Ministra giapponese Nagaoka: cooperazione su ITS e potenziamento dello studio dell’italiano in Giappone

cooperazione su istruzione tecnica superiore e potenziamento dello studio dell’italiano in Giappone

A margine della seconda giornata di lavori dei Ministri dell’Istruzione del G7, il Ministro Valditara ha avuto un proficuo e intenso scambio di vedute con la Ministra giapponese, Nagaoka.

Il Ministro Valditara ha messo sul tavolo la proposta di aprire agli studenti giapponesi l’accesso agli ITS per sviluppare la cooperazione bilaterale sull’istruzione tecnica superiore; la collaborazione tra imprese italiane e giapponesi nella formazione tecnica superiore in settori chiave di rispettivo interesse; il potenziamento dello studio della lingua italiana in Giappone. La Ministra ha manifestato il suo interesse alle proposte avanzate rendendosi disponibile a svilupparle concretamente.

Intelligenza artificiale, Valditara: i docenti vanno formati per governarla, non possiamo tenerla fuori dalle scuole

L’intelligenza artificiale è importante anche nella scuola, a patto che si consideri come uno strumento a disposizione e non in sostituzione degli insegnanti: lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in Giappone, a Toyama, per il G7 dei ministri dell’Istruzione. Intervenendo durante la sessione dedicata al ruolo delle scuole nella società a seguito della pandemia, il numero uno del nostro dicastero dell’Istruzione ha detto che “l’intelligenza artificiale è di grande importanza ma il ruolo del docente resta comunque insostituibile. Il docente deve essere formato per governare l’intelligenza artificiale”.

“La scuola è innanzitutto una comunità che valorizza la persona dello studente e in cui le relazioni umane sono fondamentali”, ha continuato Valditara.