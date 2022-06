GAE e GPS: inserimento a pettine per gli specializzandi VI ciclo TFA che conseguiranno il titolo entro il 20 luglio

I docenti frequentanti il VI ciclo TFA sostegno che hanno presentato istanza di aggiornamento in GAE entro lo scorso 4 aprile e coloro che hanno prodotto istanza di inserimento /aggiornamento per le GPS e le relative graduatorie di istituto entro il 31 maggio scorso, hanno avuto la facoltà di inserirsi con riserva nei rispettivi elenchi per l’insegnamento agli alunni con disabilità, riservati ai docenti in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità , a condizione che conseguano il detto titolo entro il prossimo 15 luglio per la GAE ed entro il 20 luglio per la I fascia della GPS.

Inserimento in GAE

Il comma 10 dell’art 4 del D.M. n 60/2022, che disciplina l’aggiornamento delle GAE per il triennio 2022/23, 2023/24 e 20024/25 ha stabilito l’inserimento con riserva negli elenchi del sostegno per gli aspiranti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro l’a.a. 2021/2022 ( VI ciclo TFA) e per i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, stabilendo , altresì che la riserva è sciolta positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2022 e che modalità e tempi per lo scioglimento della riserva saranno resi noti agli interessati con specifico avviso da parte del Ministero dell’Istruzione.

Il DM 60/22, ha previsto, pertanto, l’inserimento “a pettine” con riserva nella posizione spettante, precisando che se il titolo di specializzazione sarà conseguito prima della pubblicazione delle graduatorie definitive gli interessati non avranno più la predetta riserva, mentre, in caso contrario, gli Uffici provvederanno a togliere la riserva, ripubblicando i medesimi elenchi, modificati soltanto per le riserve.

Inserimento in I fascia GPS

L’OM n. 112/2022, che ha disciplinato l’aggiornamento delle GPS (e delle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia) e che disciplinerà l’attribuzione delle supplenze per il biennio 2022/24, ha previsto, al comma 4 lett. e dell’art 7 l’inserimento con riserva nella prima fascia delle predette graduatorie per gli aspiranti che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022nonchéper coloro che hanno conseguito il titolo di accesso all’estero ed ha presentato la relativa domanda di riconoscimento in Italia entro il termine di presentazione delle istanze. La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti, mentre è sciolta positivamente, con l’inserimento a pieno titolo in prima fascia, qualora il titolo di abilitazione o specializzazione su sostegno venga conseguito entro il 20 luglio 2022.

Sulle modalità di scioglimento della riserva è intervenuto il ministero con la FAQ n.39, che riportiamo di seguito:

Devo prendere l’abilitazione/la specializzazione a giugno 2022. Posso iscrivermi con riserva, in attesa di conseguimento del titolo?

Si, la normativa consente a chi consegue l’abilitazione/specializzazione entro il 20 luglio 2022 di iscriversi con riserva, da sciogliere entro tale data con apposita istanza in cui verranno forniti i dettagli del titolo conseguito.

L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure.

In buona sostanza, l’aspirante, che abbia chiesto l’inserimento in prima fascia con riserva, avrebbe potuto chiedere pure l’inserimento a pieno titolo nella seconda fascia delle GPS, se in possesso dei previsti titoli d’accesso, vale a dire delle tre annualità di servizio prestate su posto di sostegno, nel relativo grado, entro l’a.s. 2021/22 senza il possesso del titolo di specializzazione, così da evitare di restare escluso dalle graduatorie del sostegno nel caso in cui non conseguisse il detto titolo di specializzazione in tempo utile per lo scioglimento della riserva e l’inclusione a pettine in I fascia . Ciononostante, coloro che conseguiranno la specializzazione su sostegno in una data successiva al 20 luglio, potranno inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia per l’a.s. 2023/24.