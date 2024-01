Galli della Loggia II lezione: i docenti di sostegno sono incompetenti, vi spiego la “disabilità Bes”, fuori scuola l’alunno con gravi problemi

La scuola è uno dei settori più complicati della macchina pubblica: si regge su un’organizzazione complessa, difficile da comprendere da chi non la vive quotidianamente. Sarebbe opportuno astenersi dall’addentrarsi in contenuti tecnici, ancora di più dal dare giudizi. Invece, nell’era dei social media tutti sembrano autorizzati a farlo, tutt’altro con umiltà, dimostrando ogni giorno di più che il buon Umberto Eco aveva ragione da vendere nel disprezzare la democrazia dell’on line. Ma se a cadere nella trappola del facile giudizio, non supportato da adeguate conoscenze, è un intellettuale dalla portata del professore Ernesto Galli della Loggia, allora il discorso cambia.

Lo storico, una settimana fa aveva bollato sul Corriere della Sera il sostegno agli allievi con disabilità con molta superficialità, definendolo un “mito” da superare e supportando la tesi con diverse imprecisioni. Sette giorni dopo, Galli della Loggia è tornato sull’argomento che tanta indignazione aveva determinato: dopo un’ottima premessa, ammettendo chiaramente di avere sbagliato (“La mia intenzione non era affatto quella di auspicare il ritorno alle classi differenziali di un tempo”), è tornato ad argomentare il tutto con un numero di imprecisioni stavolta quasi da impallidire.

Galli dello Loggia ha associato, ad esempio, gli alunni bisogni speciali con quelli che hanno il sostegno, coniando la “disabilità Bes” (sbagliato); ha affermato che anche gli alunni con bisogni speciali o stranieri che non parlano italiano hanno l’insegnante di sostegno (sbagliato); ha scritto che in una classe con più alunni disabili si può avere al massimo un docente di sostegno per 18 ore settimanali (sbagliato) e che in tutte le altre ore non può essere assegnato nessun’altro (sbagliato, perché ignora l’esistenza degli assistenti alla comunicazione); il docente di sostegno viene etichettato come un lavoratore che “non ha alcuna preparazione specifica se non alcune vaghe nozioni d’ordine generalissimo apprese in un corso annuale” (sbagliato, perché il Tfa sostegno e a suo tempo le Ssis risultano dei percorsi formativi tutt’altro che agevoli) che lo porta ad “una semplice presenza/assistenza” in classe; “gli insegnanti «di sostegno» ambiscono in realtà a lasciare il loro ruolo per inserirsi nel ruolo normale d’insegnamento dopo un triennio” (sbagliato, perché occorre attendere almeno cinque anni e tantissimi docenti di sostegno non hanno alcuna intenzione di presentarla).

In tal modo, continua l’editorialista, “si realizza così un continuo processo di avvicendamento/assunzione di insegnanti «di sostegno», e di conseguenza anche un continuo aumento di insegnanti curriculari indipendentemente da ogni constatato bisogno di essi e da ogni concorso” (sbagliato, perché il passaggio su cattedra comune avviene solo se il posto è vacante e non certo aggiuntivo); “Ciò che spiega, tra l’altro, come mai attualmente di fronte a 800 mila circa insegnanti si contino ben 160 mila insegnanti «di sostegno»” (sbagliato, perché il fabbisogno degli insegnanti che fanno didattica speciale è legato solo alla presenza degli alunni in classe e il loro numero complessivo ormai supera i 200 mila).

Nella parte finale del secondo editoriale, Galli della Loggia si lascia quindi andare a delle vere e proprie sentenze. Prima sostiene che “la permanenza in aula dell’alunno disabile, non” è “accompagnata in realtà da alcun intervento significativo che vada al di là della suddetta permanenza”, bollando quindi come inutile la presenza del prof di sostegno in classe; quindi, arriva a dire che gli alunni con disabilità “piuttosto che essere immersi in un ambiente totalmente altro assistiti da un incompetente” avrebbero più giovamento “dall’inserimento in un’istituzione capace di prendersi cura di simili casi in modo più appropriato e scientificamente orientato” (sostituendo le classi speciali in istituti speciali); quindi propone “un corso intensivo d’italiano” di tre mesi per gli stranieri “prima di fare ingresso in una qualunque classe”; quindi sostiene che il modello di integrazione degli alunni di “Italia, Spagna e Grecia” dovrebbe essere sostituito con quello adottato in “tutti gli altri Paesi dell’Unione” dove “le regole sono diverse”.

Infine, Galli della Loggia racconta la storia di “Dario, un giovane e carissimo amico napoletano, disabile, protagonista di un brillante itinerario scolastico e universitario, che si sta avviando ad una carriera di studioso”: l’editorialista non spiega però quel è la scuola “speciale” che questo ragazzo ha frequentato.