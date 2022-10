Garante dell’infanzia, in Calabria viene nominato Antonio Marziale

La notizia era nell’aria da tempo, si attendeva solo il via libera della Presidenza del Consiglio della Regione Calabria, per la conferma del sociologo Antonio Marziale a Garante dell’infanzia e dell’adolescenza nella Regione guidata da Roberto Occhiuto. A rivelare l’avvenuto incarico è lo stesso Marziale via Facebook.

Marziale ritorna a fare il Garante

Il Consiglio regionale della Calabria conferisce alcune nomine di garanzia, tra queste c’è la nomina per il Garante dell’Infanzia e l’adolescenza. Viene confermato, dopo avere ricoperto lo stesso incarico per anni, il sociologo Antonio Marziale.

Stamattina sul profilo facebook del Garante compare questo post: ” COMUNICO CHE STAMANE il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, on.le Filippo Mancuso, mi ha conferito l’incarico di GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA DELLA REGIONE CALABRIA. Lo ringrazio, così come tutto il Consiglio Regionale, il presidente della Giunta Roberto Occhiuto e tutti gli assessori. Il mio secondo mandato sarà come il primo: lavoro per dare risposte concrete e chi ha seguito il mio fare lo sa! Purtroppo il momento coincide con la morte dei tre fratellini di Catanzaro periti in un incendio, dei quali mi ero occupato e conoscevo bene!”.

La scuola è un’avanguardia importante

Abbiamo sentito il dott. Marziale al telefono dopo questa notizia e, da parte nostra, abbiamo fatto i migliori auguri di buon lavoro. Tra le battute scambiate con il Garante, abbiamo colto quanta importanza ha, per Marziale, la scuola italiana e quella calabrese, definita come un’avanguardia importante per il benessere dei bambini in tutta la loro fase adolescenziale. La scuola non solo educa e forma le nuove generazioni, ma nella complessità della vita odierna, vigila in modo rigoroso su tutte le problematiche che coinvolgono psicologicamente i nostri giovani studenti. Marziale già pronto a partire con il suo rinnovato incarico, punta a interloquire con il mondo della scuola calabrese, curando le relazioni con gli uffici scolastici regionali e provinciali, con i dirigenti scolastici e i docenti delle scuole calabresi.