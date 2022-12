Gelmini e l’autonomia: “la scuola deve rimanere fuori, nessuna differenza tra Nord e Sud, diritti per tutti”

L’ex ministra dell’Istruzione e vicepresidente del gruppo Azione-Italia Viva al Senato, Mariastella Gelmini, si esprime sul progetto di riforma dell’autonomia avanzato dalla Lega. Gelmini rimprovera che la riforma non è stata condivisa con il Parlamento e lancia delle ammonizioni, come riporta il Messaggero: “Non si possono garantire i diritti essenziali dei cittadini italiani senza stanziare i fondi. Inoltre, la scuola deve restare fuori, non ci devono essere differenze tra Nord e Sud, i diritti devono esserci per tutti”.

Dall’altra parte, il ministro Roberto Calderoli non si ferma e preme per accelerare l’iter di approvazione in Consiglio dei Ministri.