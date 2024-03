Gemini Ai, la versione di Google di ChatGpt: come riuscire a creare velocemente piani di studio?

Gemini Ai, la versione di Google di ChatGpt: come riuscire a creare...

L’intelligenza artificiale non deve essere vista come uno strumento spaventoso: i docenti possono usufruirne per costruire un nuovo tipo di didattica. In che modo Google Gemini può aiutare nella costruzione di piani di studio? VAI AL CORSO

Si parla sempre più di Intelligenza artificiale. A ribadire l’importanza delle competenze nello sviluppo delle nuove economie è stato anche il Segretario Generale dell’OCSE Mathias Cormann (fonte Agenda Digitale): il mondo del lavoro “richiede nuove abilità per navigare con successo nell’era digitale e ambientale che stiamo vivendo”.

Per questi motivi è estremamente importante che l’istruzione e quindi il mondo scolastico sia allineato a queste nuove esigenze e che sia in grado di fornire gli strumenti utili agli studenti per interpretare correttamente questo nuovo contesto sociale oltre che tecnologico.

Inoltre, non bisogna sottovalutare le ricadute dell’uso sempre più comune dell’intelligenza artificiale nella didattica. Ci sarà un vero e proprio ripensamento del modo di insegnare?

Google Gemini, cosa è?

Gemini Advanced Ultra 1.0 è capace di svolgere compiti altamente complessi come la programmazione, il ragionamento logico, il seguire istruzioni complesse e il collaborare a progetti creativi. Gemini Advanced non solo permette di avere conversazioni più lunghe e dettagliate, ma comprende anche meglio il contesto delle richieste precedenti. Per esempio:

Gemini Advanced può supportare in varie attività formative: dalla creazione di un piano di studio a quiz esemplificativi, in base al vostro stile di apprendimento.

Può aiutare in scenari di programmazione più avanzati, aiutandovi a portare un’idea di app dal concetto iniziale fino al prototipo.

Può aiutare i creator digitali o gli imprenditori a passare dall’idea alla creazione, generando contenuti freschi, analizzando le tendenze recenti e studiando modi migliori per far crescere il loro pubblico.

