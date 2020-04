Genitori riminesi ringraziano la scuola

da un Istituto comprensivo di Rimini riceviamo e pubblichiamo

All’approssimarsi delle festività pasquali, a nome di tutti i genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo Centro Storico, vorremmo porgere i migliori auguri al Corpo Docente, ‘corredati’ di un sentito e sincero ringraziamento per la dedizione, la premura e la… “vicinanza” mostrate, nei confronti dei nostri ragazzi, durante queste ultime, lunghe e complicate settimane.

Gli strumenti tecnologici, pur confortevoli e funzionali, non riusciranno mai a sostituire il fondamentale legame emotivo e collettivo che voi insegnanti siete riusciti comunque a non spezzare, nonostante lo stravolgimento delle modalità tradizionali e grazie, evidentemente, alla dedizione professionale e al reale coinvolgimento emozionale degli studenti.

Infine, desideriamo ringraziare anche il nostro Dirigente (nonché tutto il personale della segreteria) che con sapienza e saggezza ha saputo gestire l’emergenza con estrema ponderatezza e competenza.

Grazie di cuore e buona Pasqua.

I genitori degli studenti dell’Istituto Comprensivo Centro Storico

Federica Pugliese, presidente del Consiglio di Istituto