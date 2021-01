Genitori, studenti e docenti in piazza contro le classi pollaio e per scuole sicure [VIDEO]

Genitori, studenti e docenti in piazza contro le classi pollaio e per...

Le previsioni sulla formazione delle classi per il prossimo anno preoccupano molto solo i sindacati ma anche i docenti, gli studenti e le famiglie.

Per il 25 gennaio il Comitato Priorità alla Scuola e i Cobas hanno deciso di promuovere manifestazioni di protesta in più di 20 città italiane

L’iniziativa è sostenuta anche da Flc-Cgil, Uil-Scuola, Rifondazione Comunista e Potere al Popolo.

Il primo obiettivo è quello di mettere fine alle cosiddette “classi pollaio”

ma ci sono anche molte altre richieste.

Ne parliamo diffusamente nel video di oggi.