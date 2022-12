Gentilezza digitale, il progetto che combatte i fenomeni negativi del web

Fondazione Carolina, nata del 2018, che ha finora incontrato oltre 150 mila studenti, attivando collaborazioni anche a livello internazionale sui temi del cyberbullismo e della sicurezza in rete, CASCO di Parma (Centro per gli Apprendimenti e lo sviluppo di Competenze), che ha coinvolto nelle sue iniziative oltre 3800 studenti e più di 4120 docenti in attività didattiche formative e socio – educative e Crédit Agricole Italia, da anni gruppo attento alle esigenze dei giovani in una logica orizzontale, partecipata e aperta ai territori, attraverso attività di formazione, hanno lanciato in questi giorni il progetto “Gentilezza digitale”, con attività rivolte anche a docenti e famigliari, avvalendosi di tecniche di insegnamento all’avanguardia e strumenti innovativi. L’ambizione è accompagnare le nuove generazioni nel loro percorso di crescita, sviluppando una solida coscienza critica e declinando i valori del rispetto e dell’empatia anche nel mondo online.

Scuole secondarie

Il progetto coinvolge le scuole superiori di II grado di Parma, Milano e Lucca con attività formative tenute da esperti del mondo della comunicazione, della pedagogia e della psicologia.

Al momento sono 4 le scuole che hanno deciso di aderire: l’Istituto Tecnico Industriale Carlo Bazzi e il Liceo Artistico Brera di Milano; l’Istituto Tecnico Economico Giambattista Bodoni di Parma; l’Istituto Superiore di Istruzione Sandro Pertini di Lucca. È un progetto ambizioso, che raccoglie una sfida educativa per il benessere delle nuove generazioni anche nella sfera digitale e l’obiettivo dei partner è quello di estendere l’iniziativa anche ad altri istituti segnalati da docenti, studenti e istituzioni dei territori coinvolti.

Il progetto

“Gentilezza Digitale” vuole dare ai ragazzi strumenti concreti per superare e soprattutto prevenire atteggiamenti di pregiudizio e prevaricazione che spesso nascono da un uso improprio o inconsapevole del web, dei social network e delle App di messaggistica, contrastando così la diffusa e dilagante tendenza a fenomeni allarmanti come hate speech, grooming, dissing, sexting e bodyshaming. Altro obiettivo è quello di diffondere, attraverso laboratori e attività di formazione dedicate, una nuova cultura basata sull’ascolto e il dialogo con i teenager, che vivono la Rete allo stesso modo con cui frequentano la scuola, le palestre e i contesti famigliari. A condurre le azioni educative saranno esperti in ambito pedagogico e comunicativo, promuovendo comportamenti positivi e inclusivi fondati sull’ascolto e sulla fiducia reciproci.

Primi appuntamenti a Milano, Parma e Lucca

L’iniziativa partirà a gennaio 2023 e prevede il coinvolgimento di 24 classi e circa 540 ragazzi. In ciascuna delle tre città sono previsti fino a 48 incontri con gli studenti e fino a 15 iniziative per gli adulti, con la realizzazione di prodotti digitali grazie a laboratori esperienziali, incontri di interazione formativa e seminari pomeridiani.

Per saperne di più https://www.fondazionecarolina.org/2021/news/credit-agricole-italia-fondazione-carolina-e-casco-lanciano-il-progetto-gentilezza-digitale-per-una-rete-sicura-e-positiva/