Geometria con GeoGebra 6, come utilizzare il software e le varie applicazioni: un corso base per i docenti di medie e superiori

Insegnare la geometria può diventare quanto mai interattivo e concreto con il software GeoGebra 6: quali sono le sue potenzialità e quali sono i benefici del suo utilizzo in classe? Ecco cosa devono sapere i docenti di matematica interessati. VAI AL CORSO

La matematica è tra gli ambiti con le peggiori performances in fatto di esiti delle prove Invalsi 2022, motivo per cui potrebbe essere fruttuoso cambiare l’approccio all’insegnamento della disciplina.

Alla base del corso il concetto di laboratorio di matematica, inteso non come un luogo fisico ma come ambiente di apprendimento coinvolgente. Grazie a GeoGebra 6, la versione più aggiornata dello strumento, è possibile insegnare usufruendo di uno spazio dinamico, dove gli studenti possono interagire direttamente con gli oggetti della matematica. L’apprendimento della materia risulta così più efficace e interattivo.

GeoGebra 6 fornisce strumenti per lo studio non solo della geometria del piano e dello spazio, ma anche dell’algebra, dell’analisi e della probabilità. All’interno del software è possibile costruire punti, vettori, segmenti, rette, coniche e funzioni, e disporne contemporaneamente delle loro coordinate ed equazioni. Le varie branche delle disciplina risultano così ben collegate tra loro.

Il corso

Su questi argomenti il corso GeoGebra 6 e la matematica. Corso base, in programma dal 16 maggio, a cura di Domenica Margarone.

