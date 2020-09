Germania: 50 mila alunni in quarantena

Sarebbero quasi 50 mila gli alunni in quarantena in Germania, secondo una stima fatta da Bild che pubblica il rapporto regione per regione.

E così si viene a spere che nel Nordreno-Westfalia, nel Land più popoloso del paese, sono 365 le infezioni testate nelle scuole, 11.757 gli scolari in quarantena e cinque sono le scuole chiuse.

Nel Land del Baden-Wuettemberg, sono 225 le classi in quarantena e 3 le scuole che sono state chiuse.

In Baviera sono in quarantena 14.800 scolari, e cioè lo 0,9% del totale (su 1,65 milioni). Seicento sono gli alunni risultati positivi ai test.

A Berlino sono 79 i casi positivi e 42 le classi e i gruppi in quarantena.

In Assia sono 4.745 gli scolari preventivamente a casa, cioè lo 0,62% della popolazione scolastica.