Gestione del contenzioso a scuola e le incompatibilità del personale scolastico: il webinar della Tecnica della Scuola

Cosa deve sapere ogni dirigente scolastico, o aspirante tale, a proposito del contenzioso a scuola? Quali problemi legali potrebbero sorgere? Cosa bisogna sapere sul diritto amministrativo e sulla gestione del personale? VAI AL CORSO

Il corso, articolato in due moduli della durata di due ore ciascuno, è destinato a chi, per rafforzare la propria preparazione, o per prepararsi ad affrontare il concorso per dirigente scolastico, vuole approfondire la tematica relativa alla gestione del contenzioso scolastico e sul regime delle incompatibilità del personale scolastico.

Un primo modulo è dedicato alla gestione del contenzioso nella scuola. Un secondo modulo affronterà la tematica del regime delle incompatibilità del personale scolastico.

Obiettivo del corso è quello di conoscere le dinamiche per un corretto approccio alla gestione del contenzioso scolastico, demandata ai dirigenti scolastici.

Al completamento del corso il candidato avrà acquisito una piena conoscenza delle dinamiche del rapporto di lavoro del personale scolastico che possono dar luogo all’insorgenza di contenzioso e gli strumenti per la gestione dello stesso, nonché, infine, una conoscenza del regime delle incompatibilità per il personale scolastico.

Il corso

Su questi argomenti il corso La gestione del contenzioso e le incompatibilità del personale scolastico, in programma dal 22 marzo, a cura di Dino Caudullo.

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal ministero dell’Istruzione e del Merito, offre un’ampia offerta formativa tra webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole e corsi di preparazione ai concorsi.

I nostri webinar

Esplorare il mondo con la matematica

Creare un kit di robotica educativa a basso costo

Peer-tutoring e peer-education: indicazioni pratiche

Curricolo verticale: realizzare un progetto formativo uniforme dai 3 ai 19 anni

Crescere, scoprirsi, costruirsi. Libri e spunti per discutere in classe del percorso di crescita e costruzione di Sé

Life skills: competenze non cognitive a scuola

Il progetto Next Generation Schools

Per gli istituti scolastici interessati, sono disponibili i percorsi formativi Next Generation Classrooms e Next Generation Labs e il percorso di accompagnamento e supporto personalizzato Accompagnamento, co-progettazione e consulenza personalizzata per gli spazi della scuola nell’ambito del progetto Next Generation Schools in collaborazione con Casco Learning.