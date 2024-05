Gestione della classe, quanto conta il supporto dei colleghi? Quali strategie utili?

Per i docenti, ricevere supporto dai colleghi è fondamentale per gestire efficacemente una classe e favorire un ambiente di apprendimento positivo. Il sostegno dai colleghi offre opportunità di condividere esperienze, strategie e risorse educative che possono arricchire le pratiche didattiche. ULTIMI GIORNI PER ISCRIVERSI AL CORSO

Per affrontare efficacemente questi problemi, i docenti possono beneficiare di formazione specifica sulla gestione delle classi, di strategie di gestione comportamentale positive, di supporto da parte dei colleghi e di un ambiente scolastico che promuova la collaborazione e il benessere degli insegnanti.

Cosa può risultare utile? Quali competenze?

Comprendere l’importanza di poter disporre di uno strumentario metodologico-didattico utile a pianificare e realizzare itinerari di apprendimento per i propri alunni.

Conoscere le principali e più innovative metodologie e tecniche di insegnamento.

Comprendere l’importanza di utilizzare metodologie e tecniche laboratoriali e collaborative come strategia per lo sviluppo delle competenze chiave.

Comprendere l’importanza dell’educazione socio-affettiva quale parte del processo educativo.

Riconoscere e utilizzare l’educazione socio-affettiva come metodologia nell’ottica di un approccio laboratoriale per individuare le strategie di insegnamento più funzionali ed efficaci alla promozione e allo sviluppo delle competenze sociali negli alunni.

Comprendere l’importanza di saper utilizzate tecniche specifiche per la gestione della classe.

I punti tematici

La didattica laboratoriale e l’educazione socio-affettiva nel quadro dello sviluppo delle competenze chiave europee.

Il Cooperative learning, Il Problem solving, la Flipped classroom, gli EAS (Episodi di Apprendimento Situato), il Jigsaw, la Peer Education, lo Spaced Learning, il Debate.

Il corso

Su questi argomenti il corso Metodologie e tecniche innovative nella gestione della classe, a cura di Amelia De Angelis, in programma dal 13 maggio.

Il corso, indirizzato in particolare ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria, intende offrire loro strumenti idonei a supportarli nella progettazione e nella realizzazione dell’intervento didattico e migliorare la gestione della classe: dalla descrizione delle metodologie e delle tecniche più innovative e la riflessione sull’importanza di adottare un approccio laboratoriale e metodi cooperativi, all’approfondimento sull’impiego di tecniche atte a promuovere l’educazione socio-affettiva.

Vengono, inoltre, analizzate le problematiche più comuni nella gestione della classe e le metodologie e le strategie più adeguate a creare ambienti di apprendimento accoglienti ed efficaci. Un percorso di formazione sintetico ma capace di stimolare interesse e sensibilità verso la sperimentazione di tecniche specifiche.





