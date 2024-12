Gestione della classe, una formazione specifica su questo aspetto può aiutare chi si trova in cattedra per la prima volta

La gestione della classe è cruciale per i docenti alle prime armi. Una formazione mirata fornisce strumenti pratici per instaurare regole chiare, promuovere l’attenzione e risolvere conflitti. È la base per un ambiente sereno, ideale per l’apprendimento efficace. VAI AL CORSO

I docenti possono beneficiare di formazione specifica sulla gestione delle classi, di strategie di gestione comportamentale positive, di supporto da parte dei colleghi e di un ambiente scolastico che promuova la collaborazione e il benessere degli insegnanti.

Cosa può risultare utile? Quali competenze?

Comprendere l’importanza di poter disporre di uno strumentario metodologico-didattico utile a pianificare e realizzare itinerari di apprendimento per i propri alunni.

Conoscere le principali e più innovative metodologie e tecniche di insegnamento.

Comprendere l’importanza di utilizzare metodologie e tecniche laboratoriali e collaborative come strategia per lo sviluppo delle competenze chiave.

Comprendere l’importanza dell’educazione socio-affettiva quale parte del processo educativo.

Riconoscere e utilizzare l’educazione socio-affettiva come metodologia nell’ottica di un approccio laboratoriale per individuare le strategie di insegnamento più funzionali ed efficaci alla promozione e allo sviluppo delle competenze sociali negli alunni.

Comprendere l’importanza di saper utilizzate tecniche specifiche per la gestione della classe.

I punti tematici

Strumenti, tecniche e metodologie innovative nell’ambito della transizione digitale (Intelligenza artificiale, Realtà aumentata, Tinkering, Hackathon, Didattica per scenari, CAA); la didattica laboratoriale e l’educazione socio-affettiva nel quadro dello sviluppo delle competenze chiave europee

Il Cooperative learning, Il Problem solving, la Flipped classroom, gli EAS (Episodi di Apprendimento Situato), il Jigsaw, la Peer Education, lo Spaced Learning, il Debate

Il corso

Su questi argomenti il corso Metodologie e tecniche innovative nella gestione della classe, a cura di Amelia De Angelis, in programma dal 16 dicembre.

I corsi della Tecnica della Scuola

Corsi di formazione docenti, ecco il catalogo dei corsi della Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal ministero dell’Istruzione e del Merito:

I corsi del momento

Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, approfitta degli sconti di Natale

TRANSIZIONE DIGITALE, ISCRIVI LA TUA SCUOLA E SCEGLI IL PERCORSO

Sostegno: corso intensivo per docenti incaricati senza titolo

Come affrontare la prova orale del concorso Ds

Progettare lezioni in Cooperative Learning

Attività Steam con carta, cartone e coding

eCAMPUS 30 CFU, richiedi informazioni al numero 095448780