Gestione familiari a carico e detrazioni, entro il 18 gennaio invio dati a NoiPA per inserimento nel 730 precompilato

Con il nuovo self-service “Gestione familiari a carico e detrazioni” di NoiPA si possono fornire più informazioni per il mod. 730 precompilato. Infatti, il recente aggiornamento del servizio consente di inserire i figli a carico minori di 21 anni, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni (detrazioni o deduzioni) per oneri, spese e rimborsi spettanti per tale tipologia di familiari a carico, oltre che per il corretto calcolo delle addizionali regionali.

La richiesta deve essere inviata dal lavoratore tramite il self-service, entro il 18 gennaio 2024.

NoiPA ricorda che qualsiasi modifica dei dati indicati sul self-service comporta il reinserimento dei dati di tutti i figli e/o familiari inseriti in precedenza.

Relativamente alle detrazioni IRPEF riconosciute dal sostituto d’imposta, nulla cambia all’interno del self-service e sono applicabili esclusivamente per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni e per gli altri familiari a carico.