Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “Socio-scolasticamente parlando” tenuta da Francesco Pira dal titolo: “Ghali e la prof che elogiava la sua scrittura“. Quel ricordo di Ghali della prof che leggeva e apprezzava i suoi scritti e aveva visto lungo. Oggi che Ghali è un cantante famoso in maniera tenera ricorda la sua professoressa che apprezzava i suoi scritti. E già aveva visto lungo sulla sua capacità di comunicare. Il trap è stato il suo codice comunicativo per raggiungere i giovani che lo amano e si sentono rappresentati. Ma della scuola non conserva un buon ricordo, perché non si ascoltava molto il suo parere. Ma quel ricordo della sua professoressa fa comprendere che tra le educatrici e gli educatori che tantissima umanità. C’è chi oltre a dare nozioni fa parlare il cuore.

