Giacomo Leopardi, oggi ricorre il 225esimo anniversario di nascita: le iniziative e l’omaggio di Google al poeta

Il 29 giugno di 225 anni fa, nel 1798, nasceva a Recanati il poeta, scrittore e filosofo Giacomo Leopardi, l’autore di alcune opere ottocentesche molto celebri come “L’Infinito”, “A Silvia” e “Il sabato del villaggio”, morto a soli 39 anni a Napoli nel 1837.

Leopardi non è stato uno tra gli autori delle tracce alla maturità 2023, come qualcuno aveva ipotizzato, proprio alla luce di questa ricorrenza. A celebrare il poeta che è forse il simbolo del passaggio tra neoclassicismo e romanticismo ci penserà la propria città natale, Recanati, nelle Marche.

Le iniziative a Recanati

Oggi e domani la cittadina, come si legge sul sito del comune, ospiterà varie iniziative, come convegni, premi letterari e per tesi di laurea o dottorato, spettacoli musicali.

In particolare, giovedì 29 giugno, alle ore 18:00, presso l’Aula Magna del Palazzo Comunale, Maria Iannotti e Fabiana Cacciapuoti, rispettivamente Direttrice e già curatrice delle Carte Leopardi della Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli, terranno una prolusione dal titolo Da Recanati a Napoli. Le Carte Leopardi tra storia e progetto. Seguiranno la consegna del Premio “G. Leopardi” alla Biblioteca Nazionale di Napoli e la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa con il Gabinetto G.P. Vieusseux di Firenze alla presenza del Presidente, Sen. Riccardo Nencini. Chiuderà il pomeriggio la premiazione dei vincitori della XVI Edizione del Premio “G. Leopardi” per tesi di Laurea Magistrale / Dottorato, con la consegna anche del Premio “Ente Ville Vesuviane”.

In serata, alle ore 21:15, nella cornice dell’Orto sul Colle dell’Infinito si terrà Questa è la sorte delle umane genti?, recital di Vittorio Viviani con accompagnamento musicale del pianista Andrea Bianchi.

Venerdì 30 giugno, infine, alle ore 11:00 presso la Sala Franco Foschi del Centro Nazionale di Studi Leopardiani si terrà la presentazione del progetto “Cammino della Poesia” con Antonio Moresco.

Il doodle dedicato a Leopardi

Anche Google ha deciso di omaggiare Giacomo Leopardi. Come? Con un “doodle“, ossia l’immagine che compare a chiunque acceda al motore di ricerca che ogni giorno celebra qualcuno o qualcosa. Oggi il soggetto dell’illustrazione è proprio Leopardi, ritratto seduto, in uno studio, intento a scrivere.