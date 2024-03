Giacomo Matteotti, centenario della morte: il 3 aprile Indire presenta mostra virtuale a lui dedicata rivolta anche alle scuole

Una serie di video, podcast, selezioni di film, documentari e immagini per ricordare la figura di Giacomo Matteotti, grazie ad una mostra virtuale dal titolo “Matteotti 100 (1924 – 2024). Cento anni di antifascismo e coraggio civile”, a cura di INDIRE e Fondazione di Studi Storici Filippo Turati, nell’ambito del progetto “La memoria della libertà”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali.

La mostra è un ambiente online rivolto in primis alle scuole di ogni ordine e grado, ma anche a tutti coloro che vogliono approfondire la figura di Matteotti e il suo periodo storico, attraverso materiali di archivio e multimediali, capaci di svolgere una analisi accurata della sua figura, del suo ruolo nel contesto del movimento socialista riformista italiano e dell’antifascismo militante: una prospettiva approfondita e ricca di spunti su uno degli episodi cruciali della storia politica italiana. I materiali selezionati ed i percorsi sono infatti un valido strumento per discutere a scuola non solo del delitto, ma anche del contesto storico e politico in cui questo si colloca, nel quadro di una didattica attiva e partecipata della storia. La mostra virtuale, divisa in 6 sezioni https://mostrevirtuali.indire.it/mostra/matteotti-cento-1924-2024-cento-anni-di-antifascismo-e-coraggio/ verrà presentata il 3 aprile alle ore 12 in diretta Facebook https://www.facebook.com/IndireSocial/

Il percorso inizia dal contesto storico culturale in cui visse Giacomo Matteotti, la seconda sezione presenta la sua biografia, la terza sezione è incentrata su Il delitto; segue quella dedicata a Matteotti nei media, in cui viene ricordato – tramite foto e documenti di archivio – che dopo il suo l’assassinio, il clima politico è ancora più oppressivo e il regime intensifica la sua repressione nei confronti di qualsiasi forma di opposizione o critica. In questo contesto, la satira politica diventa ancora più rischiosa e, nonostante la repressione, alcune forme di resistenza e dissenso persistono attraverso canali clandestini e mezzi di comunicazione non ufficiali; tra queste, le più comuni sono le caricature e disegni satirici. La quinta sezione è Il ricordo del politico socialista: commemorazioni e iniziative per ricordare la figura di Matteotti e il suo impegno per la democrazia, per trasmettere alle nuove generazioni i valori di libertà e giustizia per cui ha combattuto. Il percorso didattico si conclude con Il pacifismo, in cui veniamo viene approfondita la posizione antimilitarista e pacifista di Matteotti.

La mostra virtuale è stata realizzata grazie alla collaborazione di importanti archivi storici, in primo luogo l’Archivio della Fondazione Turati, dove sono conservate le carte Matteotti donate dalla famiglia, ma anche dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico di Roma, dall’Archivio storico dell’Istituto Luce, dalla Fondazione Alinari per la Fotografia – FAF Toscana e dal portale Rai Scuola.

Interviste ad esperti che definiscono in modo semplice alcuni aspetti della vicenda Matteotti; quattro brevi video dedicati al racconto di Matteotti per i più piccoli del ciclo della primaria (frutto di un lavoro di ricerca condotto da INDIRE con la cattedra di Educomunicazione dell’Università di Huelva – ES, coordinata da Ignacio Aguaded); cinque podcast ‘Il coraggio di Matteotti’ frutto del laboratorio di storia condotto da INDIRE con Elena Cicconi e gli allievi dell’Istituto Comprensivo di Civitella Torricella (Teramo); selezione filmografica ‘Matteotti100’ a cura di F. Caprino (INDIRE), visibile anche nell’ambiente INDIRE “La scuola allo schermo”.

Per visitare la mostra virtuale: https://mostrevirtuali.indire.it/mostra/matteotti-cento-1924-2024-cento-anni-di-antifascismo-e-coraggio/

Per visitare lo Spazio Matteotti: https://spaziomatteotti.indire.it/

