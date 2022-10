Gilda degli Insegnanti: “Un concerto per la scuola” nella Giornata Mondiale degli Insegnanti

Gilda degli Insegnanti: “Un concerto per la scuola” nella Giornata Mondiale degli...

In occasione della Giornata Mondiale degli Insegnanti, mercoledì 5 ottobre al teatro Italia di Roma (via Bari 18) si terrà “Un concerto per la scuola”, organizzato dalla Gilda degli Insegnanti.

L’evento, che inizierà alle ore 16.30 e al quale parteciperà per un saluto istituzionale Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, sarà dedicato alla memoria del professor Antimo Di Geronimo, prematuramente scomparso lo scorso 29 giugno.

Le orchestre sinfoniche del liceo musicale e coreutico “Alfano I” e dell’istituto comprensivo “Nicola Monterisi” di Salerno eseguiranno brani tratti dal repertorio classico, lirico sinfonico e contemporaneo.

L’ingresso è gratuito, per partecipare è obbligatoria la prenotazione al link

Il concerto verrà trasmesso in diretta web sul canale YouTube di GildaTv al link