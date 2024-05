Gino Paoli: “Insegnare musica d’autore in classe? Sì ma bene. I poeti sono massacrati dalla scuola, sono imposti e resi polverosi”

Gino Paoli: “Insegnare musica d’autore in classe? Sì ma bene. I poeti...

Il celebre cantante Gino Paoli, quasi novantenne, icona della musica leggera italiana, ha parlato dello studio delle canzoni d’autore a scuola a Il Corriere della Sera. Ecco cosa ha detto in merito a questo e all’insegnamento della letteratura ai ragazzi.

“La musica d’autore andrebbe insegnata a scuola ma nel modo giusto”, ha esordito. Ed ecco alcune affermazioni sulla letteratura: “I poeti — Carducci, Pascoli, Leopardi — sono stati massacrati dalla scuola, che cercando di imporli li ha resi polverosi. Quando poi li riscopri da adulto, ti rendi conto di quanta bellezza ci sia nell’albero a cui tendevi la pargoletta mano, il verde melograno da’ bei vermigli fior”.

Valditara: più arte e musica a scuola

“Arte e musica possono avere sempre più spazio nei nostri programmi scolastici, per questo ho chiesto ad un gruppo di pedagogisti di riflettere sulle nuove indicazioni nazionali. Credo che sin dalle scuole Primarie dovremmo dare uno spazio importante a queste materie”: avranno fatto piacere a tanti artisti e musicisti le parole del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, riprese dall’Ansa, rilasciate durante una visita svolta il 2 maggio all’Istituto di istruzione Superiore Bracaglia di Frosinone, dove ha illustrato le nuove linee programmatiche attuate dal dicastero anche per le realtà scolastiche locali.

Le canzoni da studiare a scuola secondo Galiano

Nei mesi scorsi il docente e scrittore Enrico Galiano ha invitato i docenti ad analizzare in classe alcune canzoni presentate in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo 2024 come “Onda alta” di Dargen D’Amico e “Casa mia“ di Ghali.