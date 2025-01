Giochi di ruolo dal vivo, cosa sono e perché i docenti che insegnano letteratura possono applicarli nella didattica?

Come insegnare letteratura in modo coinvolgente e creativo creando esperienze uniche? Integrare i Live Action Role Playing (LARP) nella didattica può rendere lo studio della letteratura più coinvolgente e significativo. Ecco di cosa si tratta. VAI AL CORSO

Cosa sono i giochi di ruolo dal vivo?

La metodologia LARP socializzata e sperimentata in classe e supportata poi in asincrono in piattaforma ScribaEpub da file di immagini, audio e video è efficace perché offre agli studenti l’opportunità per una applicazione autentica delle abilità di ascolto attivo e di parlato pianificato con attenzione alla dizione nella realizzazione di un prodotto multimediale condiviso.

I giochi di ruolo dal vivo (LARP) sono esperienze immersive in cui i partecipanti interpretano personaggi e vivono storie in tempo reale, seguendo regole predefinite. Possono essere utili per chi insegna letteratura, per:

Stimolare l’empatia: Calarsi nei panni dei personaggi letterari aiuta gli studenti a comprenderne emozioni, motivazioni e contesto storico. Rendere i testi vivi: Trasformare una scena di un romanzo o un dramma in un’esperienza interattiva facilita l’apprendimento attivo e coinvolgente. Sviluppare competenze trasversali: Promuovono capacità di comunicazione, problem-solving e lavoro di squadra. Collegare teoria e pratica: Permettono di esplorare i temi e i conflitti della letteratura in modo concreto e dinamico.

I punti tematici

Che cos’è il LARP e perché è importante per lo sviluppo delle abilità di lettura socializzata e scrittura creativa

Come i docenti programmano gli obiettivi per i loro studenti e organizzano lo ‘scaffolding’ dell’intero percorso di costruzione di un LARP

Come selezionare e integrare i LARP nella programmazione curricolare.

Come coinvolgere tutti gli studenti della classe a cimentarsi efficacemente con la creazione di un LARP.

Il corso

Su questi argomenti il corso Live action role playing per una didattica condivisa e partecipata, a cura di Nuccia Silvana Pirruccello, in programma dal 15 gennaio.

Durante il corso ci sarà modo di interagire e di riflettere sulle tecniche di gioco di ruolo dal vivo ed in particolare sull’uso della voce e la creazione di immagini anche con il supporto di applicativi di Intelligenza Artificiale.

Durante i webinar vengono analizzati e proposti buoni esempi di LARP, una metodologia attiva che consente un’ autentica personalizzazione didattica.

Il corso prevede un’interazione con materiali didattici sviluppati e già sperimentati nelle classi e i partecipanti avranno a propria disposizione esempi di LARP su racconti brevi e classici di letteratura, di storia e filosofia assieme a dibattiti in LARP su questioni di natura specialistica e scientifica.

