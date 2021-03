Giochi per bambini: rilassamento con filastrocca e musica [VIDEO]

Rimanere tanto tempo a casa con i bambini, soprattutto in questo periodo, potrebbe far esaurire le idee per il gioco e il movimento. Per questo motivo, la formatrice della Tecnica della Scuola, Rosa Cipriano, ha ideato una serie di proposte video da condividere con i genitori e non solo. Lo scopo principale è quello di divertirsi in maniera educativa, usando il fine come un’ottima attività di sviluppo.

Movimento, ritmo e rilassamento

In questo video è proposta un’attività semplice da svolgere insieme ai bambini per ritrovare calma e rilassamento, percepire l’allungamento del corpo e allenare il senso ritmico.

