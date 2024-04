Giorgia Meloni: “Non accettiamo lezioni da chi vuole chiudere le scuole per il Ramadan e chiede di togliere il crocifisso dalle aule”

Ieri, 9 aprile, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è ufficialmente candidata alle elezioni europee del prossimo giugno con Fratelli d’Italia. La premier ha annunciato la sua candidatura nel corso della conferenza programmatica FdI a Pescara.

Le parole di Meloni, candidata alle Europee

“Vogliamo mandare la sinistra all’opposizione anche in Europa, come in Italia”, ha detto la presidente del Consiglio come riporta Agi. “Quando diciamo mai con la sinistra non è uno slogan a seconda delle convenienze, come altri hanno fatto, ma della nostra identità. Non ci sono mezze misure, prendere o lasciare”, ha sottolineato.

“Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a chi, nelle nostre scuole e nelle nostre Università, insegna l’odio verso la nostra civiltà”, ha avvertito dal palco. “Non accettiamo lezioni da chi invoca la chiusura delle scuole per il Ramadan mentre chiedeva di togliere il crocifisso dalle scuole”, ha aggiunto.

Elezioni europee, Vannacci e Salis candidati

Come sappiamo, ad essere candidati alle elezioni europee sono anche il generale Roberto Vannacci e l‘insegnante detenuta in Ungheria Ilaria Salis.

Il vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega, ha commentato le parole del generale Roberto Vannacci in merito alla sua idea di classi separate per alunni con disabilità, concetto che è stato ampiamente criticato dalla maggior parte degli esponenti del mondo della scuola.

Matteo Salvini, ospite di ‘Giù la maschera‘ su Rai Radio, come riporta Adnkronos, ha detto che le sue parole sono state “volutamente fraintese”.