Giornata contro le droghe: in aumento il consumo tra i giovanissimi

È stata presentata al Parlamento la relazione annuale sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia del 2024, proprio alla viglia della Giornata mondiale contro le droghe. E dai dati lo scenario della diffusione e del consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope in Italia non è confortante, anzi si conferma la crescita del consumo di sostanze psicoattive tra i giovani tra i 15 e i 19 anni rispetto all’anno precedente.

In pratica quasi 960mila giovani, pari al 39% della popolazione studentesca, riferiscono di aver consumato una sostanza illegale almeno una volta nella vita e oltre 680mila (28%) nel corso dell’ultimo anno.

Le percentuali di studenti che riferiscono di aver usato almeno una volta nel corso dell’anno sono: cocaina dall’1,8% al 2,2%, stimolanti dal 2,1% al 2,9%, allucinogeni dall’1,6% al 2% e Nuove sostanze psicoattive dal 5,8% al 6,4%.

La cannabis rimane la sostanza più usata dai giovani, ma vede una diminuzione della prevalenza rispetto al 2022 (22,2% contro il 23,7%).

Nel 2023 le allerte di grado più elevato, concernenti un rischio concreto di gravi danni per la salute delle persone, hanno riguardato la diffusione del fentanyl illecito, un oppioide sintetico con una potenza oltre 80 volte superiore a quella della morfina, e della xilazina, un potente sedativo solitamente impiegato in veterinaria, usata nel mercato illegale come adulterante.

Secondo i dati delle forze dell’ordine, il numero di minorenni denunciati all’Autorità Giudiziaria per reati penali droga-correlati ha visto un aumento del 10%, cosicchè i detenuti tossicodipendenti rappresentano il 29% del totale al 31 dicembre 2023, mentre 3.901 persone sono in carico all’Ufficio esecuzione penale esterna (Uepe) per misure alternative alla detenzione.

Inoltre nel 2023 sono state inserite all’interno delle tabelle ministeriali 48 nuove sostanze stupefacenti, mentre il consumo di Nsp è in crescita dopo la pandemia e interessa prevalentemente i giovani, più esposti a questo particolare mercato.