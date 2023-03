Giornata degli Autori Europei, si celebrerà il 27 marzo: tra le iniziative la lettura nelle scuole

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito promuove la celebrazione della Giornata degli Autori Europei, una nuova azione indetta dalla Commissione Europea, per promuovere la letteratura europea e incoraggiarne la lettura nelle giovani generazioni.

La prima edizione si svolgerà il 27 marzo 2023 e l’iniziativa si ripeterà annualmente, con l’intento di avvicinare un numero sempre maggiore di studenti europei alla scoperta della ricchezza della cultura europea e al riconoscimento del valore della diversità della letteratura proveniente dai Paesi europei per la costruzione di una cittadinanza europea responsabile, libera e aperta alle sfide del mondo contemporaneo.

Sono tre le attività che si svolgeranno contemporaneamente il 27 marzo 2023:

Lettura nelle scuole

Le scuole secondarie di tutta l’Unione Europea sono invitate a organizzare momenti di lettura con autori, anche attraverso la Comunità eTwinning.

Tour degli autori europei

La Commissione Europea organizzerà un tour di autori europei che visiteranno scuole e altri luoghi, come biblioteche e librerie.

Conferenza sulla promozione della lettura

La conferenza si svolgerà a Sofia il 27 marzo con i rappresentanti dei ministeri dell’Istruzione e della Cultura degli Stati membri dell’UE per condividere esperienze e pratiche di promozione della lettura e contribuire allo sviluppo di una dimensione europea più forte e consapevole.

La Giornata è anche l’occasione per sottolineare l’importanza di programmi – in particolare Erasmus+ ed Europa creativa – e di numerose iniziative per la promozione della lettura attuate dalle singole istituzioni scolastiche.