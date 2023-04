Giornata del Mare 2023, Valditara: “I ragazzi meritano di conoscere il legame con il mare, essenza della nostra cultura”

Oggi, 14 aprile, si svolge un evento a Genova in collaborazione con la Guardia Costiera rivolto a scuole e studenti al quale parteciperà il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Presenti alla manifestazione oltre 700 studenti provenienti da tutta Italia. L’obiettivo della giornata è la promozione del rispetto e della tutela dell’ambiente marino e lo sviluppo della cultura del mare, con particolare riferimento alle scuole e agli studenti.

Ecco le parole del ministro dell’Istruzione e del Merito: “Sottolineo l’importanza dell’istituzione della Giornata in cui è in gioco qualcosa di profondo, che coinvolge l’essenza della nostra cultura, una cultura della ricerca continua, diventata una società aperta anche grazie al ruolo del mare”.

“L’Italia ha dato un contributo fondamentale, pensiamo alle Repubbliche Marinare. Non c’è alcuna globalizzazione senza l’elemento marino. Ce lo insegna la storia di Venezia, di Genova. La storia in cui l’Italia è stata pioniera. Non si può essere contrari alla globalizzazione. Si tratta di governarla. Il rapporto tra la polis e il mondo attraverso la mediazione del mare segna la nostra civiltà”.

“Grazie alla sensibilità ambientale negli ultimi anni è emersa una consapevolezza: occorre avere cura del mare. Il mare ci ha parlato molto negli ultimi decenni, ci ha raccontato la nostra incuria e i nostri sprechi. Il tema del futuro è importante. I ragazzi meritano di conoscere il legame con il mare che si tramanda da sempre”.

“Questa Giornata occorre ricordare che l’ecologismo deve consentire al mare di essere fattore trainante di sviluppo. I ragazzi siano tutori della conservazione e valorizzazione di un bene vitale e diffusori di una cultura di cui il mare è portatore. Oltre alla crisi ambientale è stata la guerra a farci comprendere quanto diversificare le fonti di energia sia oggi vitale. Anche valorizzato come fonte di energia il mare tornerebbe alla sua vocazione primaria: essere culla di civiltà. Anche se il nostro orizzonte si è espanso siamo sempre rane intorno ad uno stagno, come diceva Socrate”, ha concluso Valditara.

Le attività della Giornata

Al Porto Antico di Genova si raduneranno studentesse e studenti in arrivo da tutta Italia. Durante la giornata sono previsti incontri, workshop e laboratori per gli studenti. Saranno sempre i ragazzi a presentare le attività degli Istituti Nautici e sono previsti poi momenti di approfondimento e interventi di Associazioni e Istituti che collaborano con la Guardia Costiera in difesa dell’ambiente. È previsto un intervento musicale a cura degli studenti del Liceo Musicale “Sandro Pertini”.

Saranno premiati, inoltre, gli istituti vincitori del concorso “La cittadinanza del Mare”, dedicato quest’anno al tema “Le fonti di energia in tempo di crisi e la loro sostenibilità”, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e ai loro effetti sull’ambiente marino e costiero e sulle comunità che vivono in prossimità del mare. Gli studenti hanno partecipato con elaborati letterari, saggi artistici, poesie, disegni, video, canzoni e podcast.

