Giornata della disabilità 2022, il senso dell’inclusione nella scuola del merito

Si preannuncia una settimana calda per il mondo della scuola. Mentre la legge di bilancio continuerà il suo iter parlamentare, venerdì 2 dicembre, giorno in cui è stato proclamato da numerose sigle dei sindacati di base uno sciopero generale per il comparto scuola, verrà presentato l’attesissimo 56° Rapporto sulla situazione sociale del Paese/2022 elaborato da Censis, i cui dati saranno certamente preziosi nell’ambito della formazione e dell’istruzione.

La settimana si concluderà con una ricorrenza importante, che cade il 3 dicembre: la giornata della disabilità. Perché è importante per la scuola? Di questo e molto altro discute il vice direttore della Tecnica della Scuola, Reginaldo Palermo, con una panoramica degli eventi attesi in questi giorni.