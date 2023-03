Giornata della Donna, Valditara: “Seicento milioni per le materie Stem e ricostituzione del Comitato per le Pari Opportunità”

Giornata della Donna, Valditara: “Seicento milioni per le materie Stem e ricostituzione...

“Percorsi formativi di potenziamento e di orientamento verso le discipline STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), realizzati con particolare riferimento alle studentesse, finanziati con 600 mln di risorse PNRR; ricostituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG); nuova edizione per il 2023 del concorso “STEM femminile plurale”. Queste le novità annunciate dal Ministro Giuseppe Valditara nel corso dell’incontro tenuto oggi al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

In rappresentanza della componente femminile, nettamente prevalente nel mondo della scuola – oltre 700mila donne su un totale di oltre 900mila lavoratori -, all’incontro di oggi sono intervenute: la dott.ssa Antonietta Capone, dirigente dell’Istituto Comprensivo “Virginio Muzio” di Bergamo, scuola della Rete nazionale Montessori, che dedica particolare attenzione alla promozione delle STEM fra le bambine e le ragazze; la prof.ssa Anna Rita Petrillo, docente di Matematica e Fisica del Liceo “Peano” di Monterotondo (RM), impegnata dal 2014 nel progetto “Coding Girls” per diffondere il coding (o pensiero computazionale) e le discipline scientifiche tra le ragazze, attraverso un approccio basato sulla interdisciplinarità e la logica; la dott.ssa Antonietta Mangiaracina, direttrice generale dei servizi amministrativi dell’Educandato Statale “Maria Adelaide” di Palermo, i cui 60 posti in convitto ospitano studentesse che provengono dalla provincia e dalle isole, garantendo loro la possibilità di studiare senza dover affrontare pesanti spostamenti e con l’opportunità di fruire di tutti i servizi necessari a una condizione di serenità e benessere.

All’incontro di oggi, tenuto di fronte a una platea femminile di rappresentanti dell’amministrazione del MIM, hanno partecipato in videocollegamento le scuole vincitrici dell’edizione 2022 del concorso “STEM femminile plurale”: l’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice” di Patti (ME); l’IC “Salvatore Pincherle” di Roma; l’IIS “Corinaldesi-Padovano” di Senigallia (AN); l’IC “Giuseppe Ungaretti” di Lucca; l’”English Primary School” di Lucca; l’IIS “Vittorio Emanuele II” di Lanciano (CH).

Per le STEM 600 mln di risorse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Tra le discipline curricolari, verranno integrate attività, metodologie e contenuti finalizzati a sviluppare e rafforzare le competenze STEM e le discipline scientifiche, digitali e di innovazione, per tutti i cicli scolastici, con particolare attenzione alle studentesse. L’intervento mira a garantire le pari opportunità nello studio e nell’orientamento lavorativo verso le discipline STEM e verrà finanziato con 600 mln di euro di risorse PNRR.

Concorso scolastico nazionale “STEM: femminile plurale”, edizione 2023

Anche quest’anno, nell’ambito delle iniziative del Mese delle STEM, il MIM lancia il Concorso “STEM: femminile plurale” per le scuole di ogni grado, per sensibilizzare i giovani sul significativo impatto dell’avanzamento delle discipline STEM, a prescindere dall’appartenenza di genere. Quest’anno viene proposta la realizzazione di un progetto a scelta tra due aree tematiche: “Entra nel gioco” e “Essere o non essere”. La presentazione degli elaborati, tramite la piattaforma https://www.noisiamopari.it/, dovrà avvenire entro il 9 maggio 2023.

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG)

È stato ufficialmente ricostituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (CUG), il cui ultimo rinnovo risale al 2019. Il comitato ha funzione consultiva, propositiva e di verifica sulle pari opportunità e sul benessere organizzativo del lavoro pubblico. Un organismo che potrà contribuire attivamente nel promuovere azioni a sostegno della presenza femminile negli uffici del MIM e contro ogni forma di discriminazione. La presidenza sarà affidata a una donna.