Giornata dell’Educazione, Valditara: “Costruiamo un futuro in cui scuola e tecnologia lavorino fianco a fianco”

Oggi, 24 gennaio, si celebra la Giornata Internazionale dell’Educazione proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il tema di quest’anno è l’Intelligenza Artificiale.

Il tema di quest’anno è l’intelligenza artificiale

Come scrive Italia Oggi, la direttrice generale dell’Unesco, Audrey Azoulay, ha invitato gli Stati membri dell’Unesco a investire nella formazione di insegnanti e studenti sull’uso responsabile della IA nel campo dell’istruzione: “L’intelligenza artificiale offre grandi opportunità per l’istruzione, a condizione che il suo impiego nelle scuole sia guidato da chiari principi etici. Per raggiungere il suo pieno potenziale, questa tecnologia deve integrare le dimensioni umane e sociali dell’apprendimento, piuttosto che sostituirle. Deve diventare uno strumento al servizio di insegnanti e alunni, con l’obiettivo principale della loro autonomia e del loro benessere”.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha rilasciato un messaggio: “Oggi, in occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione, riflettiamo su come l’Intelligenza Artificiale possa apportare benefici concreti al nostro sistema educativo. Se usata come strumento al servizio dei docenti, mai come loro sostituto, può contribuire a rendere l’apprendimento più inclusivo, personalizzato ed efficace, abbattendo barriere e creando opportunità di crescita per tutti. Impegniamoci insieme a costruire un futuro in cui scuola e tecnologia lavorino fianco a fianco per garantire un’educazione accessibile e in grado di valorizzare i talenti di ciascuno”.