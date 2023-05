Giornata dell’Europa 9 maggio, l’evento del Mim con Valditara: presenti 15 scuole, tra i partecipanti Samantha Cristoforetti

Oggi, 9 maggio, è la Giornata dell’Europa, che celebra la pace e l’unità in Europa. La data segna l’anniversario della storica dichiarazione in cui l’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman espose l’idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa, che avrebbe reso impensabile la guerra tra le nazioni europee. La proposta di Schuman è considerata l’atto di nascita di quella che oggi è l’Unione Europea.

L’evento organizzato dal Mim

Il ministero dell’Istruzione e del Merito si unirà alle celebrazioni della Giornata dell’Europa 2023, con un evento che vedrà la partecipazione di studenti e docenti in arrivo da tutta Italia, protagonisti di un laboratorio di tre giorni, che si concluderà proprio oggi, dedicato alle competenze e all’orientamento al futuro.

All’incontro, che si svolgerà dalle ore 16.00 in Sala “Aldo Moro”, sarà presente il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che interverrà alle ore 17.00. Sono previsti anche i contributi del Capo unità Responsabile per Italia, Danimarca e Svezia nella Direzione generale per l’occupazione, gli affari sociali e l’inclusione della Commissione Europea, Adelina Dos Reis, e dell’astronauta Samantha Cristoforetti.

Si apre l’anno europeo delle competenze

Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha aderito alle iniziative previste a livello europeo in occasione della Giornata dell’Europa 2023, che quest’anno coincide con l’apertura dell’Anno europeo delle competenze. Nello specifico, il Ministero ha promosso e organizzato un ciclo di laboratori di orientamento ispirati alle competenze del futuro, in linea con quanto previsto dall’Agenda per le competenze per l’Europa e le linee di investimento del PNRR Istruzione, con l’obiettivo di migliorare il livello delle competenze degli studenti, con uno sguardo rivolto al mondo del lavoro e alle sfide del futuro.

Gli studenti (provenienti da 15 Scuole secondarie di I e II grado di tutto il territorio nazionale) presenteranno al Ministro le competenze che ritengono necessarie per affrontare le sfide del futuro: ogni squadra, utilizzando la tecnologia della realtà virtuale, ha progettato ambienti in 3D per un più efficace apprendimento delle nuove competenze.

Sarà possibile seguire la diretta sul canale YouTube del Ministero (al link https://www.youtube.com/watch?v=YZYvfS8GR_w&ab_channel=Ministerodell%27IstruzioneedelMerito).