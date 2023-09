Giornata europea delle lingue 2023: proposte formative rivolte ai docenti di lingue dal 25 al 29 settembre

Ogni anno il 26 settembre, dal 2011, si celebra in Europa la Giornata Europea delle Lingue – GEL, occasione ricca di appuntamenti nazionali e internazionali, che chiama alla riflessione sulla diversità linguistica e sulla didattica delle lingue il mondo dell’istruzione. Il consiglio d’Europa incoraggia l’apprendimento delle lingue, per favorire la comprensione interculturale e il pluralismo.

Per saperne di più sulle iniziative a livello internazionale si può visitare il sito https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/it-IT/Default.aspx , mentre qui di seguito si presenteranno alcuni eventi in Italia.

Iniziative in Italia

L’Associazione Nazionale Insegnanti di Lingue Straniere, ANILS, insieme con la casa editrice Loescher, l’associazione Intercultura e il Trinity College Italia, dal 25 al 29 settembre, propone una ricca sedie di eventi formativi gratuiti ai quali ci si può scrivere entro il 23 settembre.

Una serie di webinar, a cui una volta iscritti si potrà partecipare online, si occuperanno di temi importanti e attuali per una didattica innovativa e consapevole delle lingue, a tutto tondo, da quelle straniere a quelle seconde, affrontando le sfide del multilinguismo. Si comincia con la Didattica task-based per potenziare il coinvolgimento dell’apprendente, il 25 settembre alle 16,30, per proseguire con Insegnare le lingue nelle società liquide, con Paolo Balboni, da decenni uno dei più importanti rappresentanti italiani della glottodidattica. Nei giorni successivi si parlerà di emozioni, soft skills nella classe di lingue e di psicologia positiva. E scenderanno in campo esperti di CLIL, di tecnologie, di apprendimento cooperativo e collaborativo, con proposte operative sull’uso di metodi e materiali per raggiungere risultati efficaci nella comunicazione linguistica. Non mancherà la formazione per i docenti di italiano L2 e le occasioni per riflettere sul multiculturalismo in ambito educativo.

Come partecipare

È possibile iscriversi entro sabato 23 settembre 2023. I webinar e gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Google Meet. Il link di accesso verrà inviato nei giorni precedenti all’evento all’indirizzo email rilasciato sul modulo d’iscrizione. I webinar hanno la durata di 1 ora. Ecco il link per iscriversi https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG1d7OAu0beYbQg51I82RxkAmXp2-L5k9ORNIahLeXwuAnDw/closedform

Per informazioni ci si può rivolgere a [email protected]

Anche il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ Foscari Venezia, l’USR Ufficio Scolastico Regionale Veneto, la sede italiana del Consiglio d’Europa e Europe Direct del Comune di Venezia – la rete d’informazione dell’Unione Europea che in Veneto ha il Comune di Venezia come capofila – organizzano la Giornata Europea delle Lingue 2023. L’iniziativa rientra anche nel palinsesto Città in Festa del Comune di Venezia. In programma due eventi dal titolo “Le lingue per il patrimonio culturale”.

Il concorso per il miglior design per la maglietta GEL

Sarà a dicembre la scadenza per proporre il miglior design per l’edizione 2024 della Giornata Europea delle Lingue. Quest’anno il contest, riservato a tutti gli studenti europei che intendono partecipare con la loro creatività, è stato vinto da Alzbeta Salekova, della Repubblica Slovacca, che ha gareggiato con oltre 2000 altri studenti e studentesse europei.