Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, il progetto per le scuole “Io persona al centro! – Che grado di accessibilità ha la tua città?”

La Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità si celebra ogni anno il 3 Dicembre, è stata istituita dalle Nazioni Unite e promuove l’inclusione e il benessere delle persone con disabilità.

Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità

Siamo giunti alla quarta edizione della proposta progettuale “I Pensieri di Marta”.

Marta, una ragazza con disabilità in sedia a rotelle, ci invita ad un momento di riflessione e di approfondimento sul tema delle disabilità e delle barriere, sull’inclusione e sull’accessibilità. Ogni Persona al centro della Comunità, ciascuno con le proprie fragilità e i propri talenti.

Tema di quest’anno: “io, Persona al centro! – Che grado di accessibilità ha la tua città?”

Se un tuo amico in sedia a rotelle o non vedente o non udente o con autismo o con disabilità intellettiva viene a trovarti e vuole visitare la tua città, può accedere a tutti i servizi? Ad una struttura ricettiva, hotel, ristorante, bar? Può entrare in un museo, in una biblioteca, in un palazzo storico? Può passeggiare per le vie del centro o in un parco pubblico?

Ogni Persona ha esigenze specifiche e così anche chi vive con una disabilità, temporanea o permanente. Gli ostacoli che vive una Persona con disabilità non sono solo frutto della specifica disabilità, ma sono anche il risultato dell’interazione della persona con l’ambiente.

La proposta, ricca di spunti di riflessione, suggerisce gli step da seguire:

– leggere agli studenti un breve testo introduttivo al progetto;

– proporre il Video sulla relazione tenuta da Marta Russo ad EXPO AID 2023 su Cultura e Turismo Accessibili;

– proporre il Reel Spot EXPO AID 2023;

– proporre il Video Spot sulla disabilità realizzato da Marta Russo con la partecipazione di personalità della musica, dello spettacolo, dello sport, artisti, modelli, influencer e con studentesse e studenti anche con disabilità;

– aprire un dibattito confronto durante la settimana tra il 27 Novembre e il 3 Dicembre;

– dedicare la settimana tra il 27 Novembre e il 3 Dicembre ad attività trasversali sull’inclusione;

– invitare gli studenti a realizzare un prodotto finale tematico sull’accessibilità della propria città. (video, elaborato, rappresentazione grafica, canzone…)

I video più significativi, (brevi Video Spot Tematici, durata da 1 a 3 minuti), che saranno inviati, potranno essere pubblicati sul canale youtube di Marta Russo “I Pensieri di Marta” e sui social e siti collegati.

Per le modalità di partecipazione e gli approfondimenti è possibile consultare la Pagina Facebook

“I Pensieri di Marta” https://www.facebook.com/profile.php?id=100031368103879

Lo spirito dell’iniziativa è semplicemente sensibilizzare sul tema. Chiedersi cosa significa vivere la disabilità e cosa si può fare per migliorare l’inclusione sociale delle persone con disabilità, ricordando sempre che ci sono tanti tipi di difficoltà, che alcune sono evidenti e altre non si vedono.

Non è un concorso e non è una gara. L’unico obiettivo è costruire un orizzonte inclusivo.

Una Società inclusiva si costruisce tutti insieme!

Nell’ambito di questa iniziativa, anche quest’anno Marta Russo potrà realizzare incontri in presenza o da remoto con gli studenti di alcune scuole.



Destinatari della proposta:

Scuola Primaria Classi quarte e quinte

Scuola Secondaria di I Grado

Scuola Secondaria di II Grado

Le istituzioni scolastiche che aderiranno all’iniziativa riceveranno un attestato di scuola attenta alla disabilità e all’inclusione



Approfondimento su Marta Russo

https://www.internationalwebpost.org/contents/MARTA_A_EXPO_AID_2023_31821.html#

Lo slogan di Marta è: “Abbatti le Barriere, Fai la Differenza, Supera l’Indifferenza!“

Marta Russo