Giornata internazionale delle persone con disabilità, Valditara: “Continueremo a lavorare per una vera inclusione”

Martedì 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha voluto inviare un messaggio per parlare dei passi avanti fatti in questi due anni di Governo.

Ecco le sue parole pubblicate su X.

“Oggi celebriamo la Giornata internazionale delle persone con disabilità, un’occasione per riaffermare il valore dell’inclusione e il nostro impegno a rimuovere ogni barriera, fisica e culturale. In questi due anni di Governo abbiamo introdotto misure per garantire la continuità dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie, avviato il piano per assumere nuovi insegnanti specializzati con percorsi innovativi di formazione. Abbiamo lavorato intensamente per rendere la scuola più accessibile, con importanti interventi, come la riqualificazione di circa il 20% del patrimonio edilizio scolastico, con 1,2 miliardi di euro aggiuntivi ai fondi del PNRR, per abbattere le barriere architettoniche ancora presenti in diverse scuole. Abbiamo stanziato 30 milioni di euro per utilizzare l’intelligenza artificiale al servizio di un insegnamento sempre più personalizzato e 70 milioni di euro per garantire il trasporto degli studenti con disabilità nelle scuole paritarie. Continueremo a lavorare per una vera inclusione, garantendo a tutti il diritto allo studio e la piena realizzazione dei propri talenti”.

Frassinetti (FdI): “Piena inclusione alunni con disabilità nostro obiettivo”

“Oggi nella giornata internazionale della disabilità voglio ricordare con soddisfazione come l’Italia sia avanti nel processo di piena inclusione degli studenti con disabilità. L’impegno di questo governo è concreto e, come dichiarato dal Ministro Valditara, tanti sono i provvedimenti che hanno realizzato un reclutamento senza precedenti di insegnanti di sostegno e soprattutto l’avvio di nuovi e numerosi corsi di specializzazione, quali i percorsi Indire che stanno per partire, perché non c’è inclusione vera senza professionalità specifiche da parte degli insegnanti. Voglio ricordare inoltre la continuità didattica che su richiesta delle famiglie, dal prossimo anno, sarà garantita per un intero ciclo dai professori con incarico a termine, l’ingente investimento PNRR per l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’attenzione e la solerzia con le quali il mio ministero sta procedendo al rinnovo dell’Osservatorio sulla disabilità, coinvolgendo le associazioni. Da ultimo, ma riforma determinante per l’assistenza all’autonomia dei disabili a scuola, il mio pensiero e il mio auspicio di veloce approvazione vanno al ddl 236/22 che, in attuazione e modifica della legge 104 /92, istituisce “il profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico”, una svolta per gli studenti disabili nella direzione della massima professionalità anche nell’assistenza scolastica” questo quanto dichiara l’On. Paola Frassinetti, Sottosegretario all’Istruzione e al Merito.

