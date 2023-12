Giornata internazionale delle persone con disabilità, Valditara: “l’inclusione inizia dalla scuola”

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha rilasciato un pensiero nel suo account X: “La Giornata internazionale delle persone con disabilità ci ricorda che l’inclusione inizia dalla scuola: dentro le aule tutti i ragazzi devono sentirsi accolti e godere delle stesse opportunità, senza distinzioni. Il MIM e l’intera comunità scolastica sono impegnati per abbattere le barriere, non solo strutturali, per una scuola che sia veramente inclusiva”.

